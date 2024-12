Robot aspirapolvere Lefant: 3200Pa e sensore di collisione (-56%)

Il robot aspirapolvere Lefant M213s rappresenta una soluzione innovativa per la pulizia della casa, grazie alla sua tecnologia avanzata e alle funzionalità pensate per semplificare le attività domestiche. Dotato della tecnologia Freemove 3.0, il M213s è progettato per muoversi agilmente in ogni ambiente.

Il suo corpo compatto, con una larghezza di soli 28 cm, è equipaggiato con 13 sensori che lo rendono estremamente sensibile e riducono il rischio di rimanere bloccato, garantendo una pulizia continua ed efficiente. La potenza di aspirazione è uno dei punti di forza del Lefant M213s: con una forza aspirante di 3200 Pa, può facilmente affrontare diversi tipi di sporco, dai detriti più grandi alla polvere più fine.

È possibile regolare l’aspirazione su tre livelli per adattarsi a esigenze specifiche, mentre il capiente contenitore per la polvere da 500 ml consente di raccogliere una grande quantità di residui senza necessità di svuotamenti frequenti.

Pensato per le famiglie con animali domestici, il robot adotta una porta di aspirazione senza spazzole, che evita l’accumulo di peli aggrovigliati e non richiede interventi manuali per la pulizia delle spazzole. Grazie alla batteria integrata da 2600 mAh, il M213s offre un’autonomia fino a 150 minuti e torna automaticamente alla base di ricarica quando la carica scende al 15%. Compatibile con Alexa e Google Home, questo aspirapolvere si integra facilmente con i sistemi di controllo vocale, garantendo un’esperienza di pulizia smart e senza sforzo.

Oggi, su Amazon, viene applicato un mega sconto del 56% sul robot aspirapolvere Lefant (M213s) che viene venduto su Amazon a 119,99€.