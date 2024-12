Robot aspirapolvere con sensore 6D, sottilissimo e 2200Pa (-63%)

Lefant è un’azienda molto attiva nella produzione di dispositivi per la casa e oggi, il suo robot aspirapolvere, viene messo in sconto del 63% per l’ultimo giorno di Black Friday per un costo finale di 89,99€.

Offerta choc: robot aspirapolvere Lefant al 63% di sconto!

Il robot aspirapolvere Lefant M210P è progettato per offrire una pulizia avanzata e senza sforzo, grazie alle sue sei modalità di pulizia: automatica, organizzata, punto fisso, bordo, programma e controllo della direzione. A differenza di altri modelli che seguono percorsi casuali, Lefant pulisce in modo efficiente e mirato, passando in modalità zig-zag per garantire che ogni angolo della tua casa venga raggiunto.

Una delle caratteristiche distintive è il potenziamento del tappeto, che permette al robot di identificare automaticamente i tappeti e aumentare la potenza di aspirazione per prestazioni ottimali. Inoltre, il design della bocca di aspirazione unica permette di rimuovere facilmente polvere e capelli, risolvendo il problema dell’accumulo di capelli e aumentando l’efficienza di pulizia al 90%.

La tecnologia FreeMove 3.0 è un altro punto di forza del Lefant, con un sensore a infrarossi anti-collisione 6D che rileva l’ambiente circostante a 720 gradi, evitando ostacoli e riducendo il rischio di guasti. Grazie al design compatto, con solo 28 cm di diametro e 7,8 cm di spessore, il robot si muove facilmente sotto letti, divani e in angoli stretti, garantendo una pulizia completa in ogni area.

Con un’autonomia fino a 100 minuti e la possibilità di ritornare automaticamente alla stazione di ricarica, il Lefant è estremamente comodo. Inoltre, puoi controllarlo tramite l’app intelligente o con Alexa e Google Home, per una gestione ancora più pratica e personalizzata della pulizia.

