Ripetitore WiFi TP-Link per una connessione ultra-veloce (-50%)

Ripetitore WiFi a metà prezzo su Amazon!

Scopri il ripetitore WiFi TP-Link RE500X, un dispositivo all’avanguardia dotato della più recente tecnologia Wi-Fi 6. Questo innovativo ripetitore offre velocità più elevate, maggiore capacità e una significativa riduzione della congestione della rete, garantendo una connessione più stabile e veloce per tutti i tuoi dispositivi.

Grazie alla compatibilità con il router OneMesh, il RE500X crea una rete Mesh che assicura una copertura continua in tutta la tua casa, eliminando le zone morte e ottimizzando l’esperienza di navigazione. Inoltre, il ripetitore è dotato di una porta Gigabit Ethernet, che fornisce connessioni cablate più veloci per dispositivi come smart TV, computer e console di gioco, permettendoti di godere di streaming e gaming senza interruzioni.

Il indicatore luminoso intelligente è un’altra caratteristica utile, poiché ti aiuta a trovare la posizione migliore per una copertura Wi-Fi ottimale, segnalando la potenza del segnale nella posizione attuale. Se hai bisogno di migliorare la tua rete cablata, puoi attivare la modalità AP, che crea un nuovo punto di accesso Wi-Fi per potenziare la tua connessione.

Infine, con l’app TP-LINK Tether, puoi accedere e gestire facilmente la tua rete tramite qualsiasi dispositivo mobile iOS o Android. Semplifica la gestione della tua connessione e ottimizza la tua rete domestica con il ripetitore TP-Link RE500X.

Su Amazon, oggi, il ripetitore WiFi TP-Link viene messo in sconto del 50% e viene venduto al prezzo finale di soli 19,99€.

