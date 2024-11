Ripetitore WiFi Dual Band al 34% di sconto su Amazon: offertissima

Avere a disposizione un ripetitore WiFi è molto utile per aumentare la copertura nelle zone della casa (o dell’ufficio) in cui quest’ultima vacilla e oggi, su Amazon, il ripetitore TP-Link viene messo in offerta con uno sconto del 34% per un costo finale di 32,99€.

Questo ripetitore WiFi è la soluzione ideale per estendere la copertura della tua rete wireless in casa o in ufficio. Grazie alla velocità dual band fino a 1900 Mbps – 1300 Mbps su 5 GHz e 600 Mbps su 2,4 GHz, offre prestazioni elevate, perfette per streaming HD, giochi online e navigazione veloce.

La connessione cablata Gigabit consente di ottenere connessioni rapide e stabili per dispositivi come PC, IPTV e console di gioco, garantendo performance ottimali anche per attività ad alta intensità di banda. Con la tecnologia 3×3 MU-MIMO, il ripetitore è in grado di connettere più dispositivi contemporaneamente, senza compromettere la velocità della rete.

Inoltre, funziona con qualsiasi router, permettendo di estendere il Wi-Fi dove ne hai più bisogno, senza necessità di un dispositivo specifico. La configurazione one-touch semplifica il processo di installazione: basta premere il pulsante WPS per espandere la copertura Wi-Fi in pochi secondi, senza complicazioni. Inoltre, grazie alla modalità punto di accesso incorporato, può funzionare come modalità RE (ripetitore) o come modalità AP (punto di accesso), adattandosi alle tue esigenze.

Infine, puoi gestire la tua rete tramite l’app dedicata, disponibile per iOS e Android, che ti permette di configurare e monitorare facilmente la tua rete Wi-Fi, sia a casa che fuori. Un’opzione perfetta per chi cerca un Wi-Fi potente e facile da gestire!

