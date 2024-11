Rilevatore fumo e allarma antincendio: 2 in 1 al 40% di sconto

Shelly è un’azienda che riesce a garantire sempre dei prodotti utili per la casa e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 40% sul suo rilevatore del fumo con tanto di allarme antincendio che viene venduto a 35,92€.

Promozione Black Friday: ecco il rilevatore del fumo Shelly al 40% di sconto

Shelly Plus Smoke è un innovativo rilevatore di fumo senza fili e a batteria che offre una protezione aggiuntiva per la tua casa, la tua famiglia e i tuoi animali domestici. Quando rileva un rischio, emette un allarme sonoro che può essere udito in tutto l’ambiente, e invia notifiche immediate tramite l’app Shelly, così sarai sempre informato, indipendentemente dalla distanza dalla tua abitazione.

Grazie alla connessione con altri dispositivi Shelly, puoi impostare azioni successive in caso di emergenza. Ad esempio, puoi collegare Shelly Plus Smoke a dispositivi come Shelly Motion2 o ai relè degli interruttori intelligenti Shelly, che possono interrompere l’alimentazione elettrica per aumentare ulteriormente la sicurezza. In questo modo, avrai la possibilità di creare una scena intelligente che risponde automaticamente a un evento critico.

L’app Shelly Smart Control è un alleato fondamentale per il controllo remoto dei tuoi dispositivi Shelly. Ti permette di monitorare in tempo reale l’attività dei tuoi dispositivi e di ricevere notifiche sugli eventi automatici nella tua casa.

Inoltre, puoi creare scene intelligenti personalizzate che ottimizzano la sicurezza e la comodità della tua abitazione. Shelly è un marchio IoT che fornisce soluzioni avanzate per l’automazione della casa e l’assistenza ai clienti in ogni fase del loro percorso, rendendo la tua casa ancora più sicura e intelligente.

Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 40% sul rilevatore del fumo con tanto di allarme antincendio di Shelly che viene venduto a 35,92€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.