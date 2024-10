Ricondizionato TrenDevice: risparmia su iPhone, Mac, iPad e aiuti l'ambiente

Nel mercato dell’elettronica di consumo, TrenDevice si distingue come un punto di riferimento nel settore dei dispositivi ricondizionati di alta qualità. Fondata nel 2013, l’azienda italiana è stata pioniera nell’introdurre il concetto di iPhone ricondizionato in Italia e, con il tempo, ha ampliato il suo raggio d’azione includendo anche altri dispositivi hi-tech come MacBook, iPad, Apple Watch, e molto altro.

Cosa significa acquistare un dispositivo ricondizionato TrenDevice?

Acquistare un dispositivo ricondizionato non significa solo risparmiare. Vuol dire fare una scelta consapevole per l’ambiente, evitando sprechi e riducendo le emissioni di CO2. Solo negli ultimi cinque anni, TrenDevice ha contribuito a risparmiare ben 9.500 tonnellate di CO2, un impatto significativo sul nostro pianeta.

Ma cosa distingue i dispositivi ricondizionati TrenDevice dagli altri? Ogni device viene sottoposto a 47 rigorosi test hardware e software nei laboratori dell’azienda, assicurando prestazioni pari al nuovo e una garanzia di un anno, estendibile a due anni per chi desidera maggiore tranquillità.

Il processo di ricondizionamento

Il ricondizionamento da TrenDevice segue un processo in cinque fasi, che include la verifica dei componenti esterni, test hardware e software, rigenerazione, verifica finale e igienizzazione completa. Durante questo processo, eventuali parti danneggiate vengono sostituite e tutti i dispositivi sono garantiti con una batteria nuova o con una capacità minima dell’80%, assicurando una durata eccellente.

TrenDevice non solo offre dispositivi ricondizionati a prezzi vantaggiosi, ma permette anche di vendere i propri device usati. Grazie al servizio di Instant Buy, disponibile sia online che nei punti vendita fisici, vendere un dispositivo è facile e veloce: una volta completata la valutazione online, il ritiro è gratuito e il pagamento avviene in tempi brevi, tramite bonifico bancario.

Con 8 store fisici in città come Milano, Roma, Torino, Bologna, Bergamo, Brescia e Avellino, TrenDevice non è solo una presenza online, ma anche una realtà fisica dove i clienti possono toccare con mano i dispositivi ricondizionati, vendere o permutare l’usato e ricevere assistenza personalizzata. Gli store TrenDevice promuovono la cultura del ricondizionato, sensibilizzando i consumatori su quanto sia importante adottare pratiche di consumo sostenibile.

Innovazione e Sostenibilità

Oltre al ricondizionamento, TrenDevice ha lanciato anche una linea di cavi di ricarica in materiale riciclato per iPhone e altri dispositivi Apple, rafforzando ulteriormente il suo impegno verso la sostenibilità. Questo tipo di iniziative dimostra come l’azienda sia sempre un passo avanti nel promuovere un’economia circolare, rendendo l’acquisto di tecnologia più accessibile e sostenibile per tutti.

Insomma, per chi cerca uno smartphone di un certo tipo ma senza rinunciare a risparmio e sostenibiità, TrenDevice è la scelta giusta. Con il loro processo di ricondizionamento rigoroso, la garanzia di un anno, e l’impegno verso un futuro sostenibile, acquistare da TrenDevice è un investimento intelligente per te e per il pianeta.

Scopri di più sul sito ufficiale TrenDevice o visita uno degli store fisici per toccare con mano la qualità dei loro prodotti.

Nel mese di novembre approfitta delle super promo BLACK FRIDAY: offerte iPhone e prezzi scontati su tutti i Ricondizionati.

in collaborazione con TrenDevice

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.