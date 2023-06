iPhone Ricondizionati: mercato in forte crescita secondo Swappie

Uno studio recentemente commissionato da Swappie, azienda leader in Europa nel mercato degli iPhone ricondizionati, e condotto da Kantar, ha rivelato un dato significativo: quasi la metà dei consumatori italiani, il 41%, sta scegliendo di acquistare più prodotti di seconda mano rispetto agli ultimi 5 anni.

Questa crescita è legata alla crescente sensibilità dei consumatori nei confronti della sostenibilità. La ricerca sottolinea come, oltre al prezzo vantaggioso, la sostenibilità stia giocando un ruolo sempre più importante nella scelta di prodotti di seconda mano, diventando il fattore principale per il 38% dei consumatori.

Libri, biciclette e abbigliamento: le categorie più acquistate usate

Le categorie di prodotti usati più acquistate in Italia sono soprattutto i libri (52%), seguiti dalle biciclette (36%) e dall’abbigliamento (33%). Per quanto riguarda invece i dispositivi elettronici come smartphone, TV e computer portatili, il 36% della popolazione italiana considera l’acquisto di prodotti di seconda mano.

Nonostante ci sia ancora confusione tra usato e ricondizionato, con il 19% dei consumatori italiani che non conosce la differenza e il 15% che non ne è sicuro, il 66% della popolazione è consapevole di cosa sia il ricondizionato.

A tal proposito, Elena Garbujo, Country Manager di Swappie in Italia, sottolinea l’importanza di cambiare il modo in cui consumiamo la tecnologia:

“Secondo il report Global E-waste Monitor delle Nazioni Unite, entro il 2030 ci troveremo di fronte a quasi 75 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici a livello globale, quindi è fondamentale cambiare il modo in cui oggi consumiamo la tecnologia. I prodotti di seconda mano e ricondizionati sono un’alternativa migliore per il pianeta e allo stesso tempo sono più convenienti per gli utenti, favorendo l’economia circolare attraverso l’estensione del ciclo di vita dei dispositivi elettronici”

Il ruolo delle aziende nella promozione dell’economia circolare

Secondo Swappie, è fondamentale che le aziende offrano ai consumatori opzioni sicure e affidabili per l’acquisto di telefoni ricondizionati. Questo contribuirà a rendere il ricondizionato mainstream, facilitando un modello di economia circolare nel settore degli smartphone e svolgendo un ruolo importante nella sostenibilità quotidiana. Nonostante la maggiore consapevolezza delle questioni ambientali, oggi le persone non preferiscono l’usato quando si tratta di acquistare prodotti tecnologici. Il cambiamento di questa percezione è quindi una sfida centrale nel settore.

