iPhone ricondizionato, quale comprare: guida definitiva 2023

Gli iPhone ricondizionati sono un’ottima opzione per coloro che desiderano la qualità e l’esperienza di un iPhone senza dover spendere una fortuna. Nel 2023, ci sono molti modelli di iPhone ricondizionati da considerare. Questa guida ti aiuterà a capire quale modello sia più adatto a te, considerando le tue esigenze personali e il tuo budget.

iPhone Ricondizionato: cosa tenere in considerare

Prima di acquistare un iPhone ricondizionato, ci sono alcune cose da considerare. Innanzitutto, assicurati che il dispositivo sia ricondizionato da un rivenditore affidabile. In questo caso, scegliere di acquistare su Amazon è la soluzione ideale.

In secondo luogo, controlla la condizione del dispositivo. Infine, verifica la garanzia offerta con il dispositivo ricondizionato. Molti rivenditori offrono una garanzia limitata con i loro dispositivi ricondizionati, che può fornire una certa tranquillità.

L’acquisto di un iPhone ricondizionato può essere un ottimo modo per ottenere un dispositivo di alta qualità a un prezzo più accessibile. Speriamo che questa guida ti aiuti a trovare il modello di iPhone ricondizionato che è più adatto a te nel 2023. La scelta del miglior iPhone ricondizionato nel 2023 dipende da una serie di fattori, tra cui le esigenze personal e il budget a disposizione.

Ecco una panoramica dei modelli disponibili e di come potrebbero adattarsi alle tue esigenze:

iPhone 12 Pro e 12 Pro Max

Se stai cercando il miglior equilibrio tra prestazioni avanzate e prezzo accessibile, gli iPhone 12 Pro e 12 Pro Max ricondizionati sono la scelta giusta. Questi modelli offrono funzionalità di fascia alta come il supporto per la rete 5G, un display Super Retina XDR, e un sistema di fotocamere Pro con modalità notturna, Deep Fusion e Dolby Vision HDR. L’iPhone 12 Pro Max offre anche una maggiore durata della batteria e un display più grande rispetto all’iPhone 12 Pro.

Il prezzo medio per un iPhone 12 Pro ricondizionato è di 637€. I prezzi di partenza variano anche qui in base alla capacità di memoria e al colore. Un iPhone 12 Pro Max con 128 GB di memoria parte da 535€ per il modello da 128GB.

iPhone 12 e 12 Mini

Per coloro che hanno un budget più limitato, l’iPhone 12 e l’iPhone 12 Mini ricondizionati sono un’ottima scelta. Offrono molte delle stesse caratteristiche degli iPhone 12 Pro, compreso il supporto per la rete 5G e un display Super Retina XDR, ma a un prezzo più basso. L’iPhone 12 Mini è particolarmente adatto per coloro che preferiscono un dispositivo più compatto.

Il prezzo medio per un iPhone 12 ricondizionato è di 483€, con prezzi di partenza che variano in base alla capacità di memoria e al colore. Mentre per la variante Mini, perfetta per chi cerca un modello compatto, il prezzo si aggira intorno ai 350€.

iPhone SE (2020)

Se il budget è la tua principale preoccupazione, l’iPhone SE (2020) ricondizionato potrebbe essere la scelta giusta per te. Questo modello offre molte delle funzionalità fondamentali di un iPhone, come un processore potente, e una buona fotocamera, a un prezzo molto più accessibile rispetto agli altri modelli.

Il prezzo medio per un iPhone SE si aggira intorno ai 160€, cifra che fa di questo modello una soluzione eccellente per chi vuole spendere molto poco ma senza rinunciare al sistema iOS e alle sue applicazioni. Il sistema è comunque aggiornato all’ultima versione e la fluidità generale non manca.