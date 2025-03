Problemi audio Bluetooth per iPhone 16e: le lamentele degli utenti

Frustrazione e preoccupazione serpeggiano tra i possessori del nuovo iPhone 16e. Il dispositivo, lanciato come alternativa economica ai modelli premium della serie 16, è equipaggiato con il potente chip A18, ma sta mostrando significativi problemi di connettività Bluetooth. Numerosi utenti hanno segnalato fastidiose interruzioni audio durante l’utilizzo di cuffie e altoparlanti wireless, alimentando il malcontento sui social media e nei forum ufficiali Apple.

Nonostante l’aggiornamento all’ultima versione di iOS 18.3.2, le problematiche persistono, con particolare intensità quando il dispositivo è connesso simultaneamente a più accessori Bluetooth. Questo comportamento suggerisce una possibile inefficienza nella gestione delle connessioni multiple da parte del sistema operativo, lasciando gli utenti in attesa di una soluzione concreta.

Apple, finora, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla questione, generando ulteriore insoddisfazione tra i consumatori che hanno investito nel nuovo modello. Tuttavia, cresce l’attesa per l’aggiornamento iOS 18.4, previsto per aprile e attualmente in fase beta, che potrebbe finalmente risolvere il problema.

Nonostante l’attrattiva di caratteristiche come la fotocamera da 48 MP e la porta USB-C, l’assenza del supporto MagSafe e della fotocamera ultra-wide rappresentano già dei compromessi per l’iPhone 16e. Ora, i problemi di connettività Bluetooth rischiano di minare ulteriormente la reputazione di un prodotto che punta a coniugare prestazioni e convenienza.

Nel frattempo, gli esperti consigliano di ridurre il numero di connessioni Bluetooth attive contemporaneamente per limitare il rischio di interruzioni. Questa vicenda sottolinea l’importanza di test rigorosi e approfonditi prima del lancio di nuovi dispositivi, un aspetto fondamentale per mantenere la fiducia dei consumatori e la reputazione di qualità che contraddistingue il marchio Apple.