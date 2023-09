FOLLI SCONTI su iPhone Ricondizionati: prezzi da 169 euro

Acquistare un iPhone ricondizionato è una scelta saggia per chi desidera un dispositivo Apple di alta qualità senza spendere una fortuna. I prodotti ricondizionati sono articoli usati che sono stati testati, riparati se necessario, e puliti per essere rivenduti. Sono completamente funzionanti e spesso sembrano nuovi, ma hanno un prezzo significativamente inferiore. Amazon Renewed è una destinazione affidabile per l’acquisto di prodotti ricondizionati, offrendo una vasta selezione di iPhone con la garanzia di Amazon Renewed.

Vantaggi degli iPhone Ricondizionati

Risparmio Economico: I prodotti ricondizionati sono più economici rispetto ai nuovi, permettendo di risparmiare denaro. Qualità Garantita: I prodotti sono testati, certificati e garantiti per funzionare perfettamente. Eco-Sostenibile: Acquistare prodotti ricondizionati riduce gli sprechi elettronici, contribuendo a proteggere l’ambiente.

Di seguito vi presentiamo una lista dei migliori iPhone ricondizionati da acquistare oggi, con uno sguardo dettagliato ai prezzi di Amazon e alle migliori offerte disponibili online. Vi aiutiamo a fare l’affare!

iPhone SE (2a generazione) Ricondizionato

Il iPhone SE (2a generazione) è un dispositivo compatto ma potente, con 64GB di memoria, disponibile oggi in offerta a €169. È in condizioni eccellenti e la batteria ha una capacità superiore all’80% rispetto al nuovo. Viene fornito con accessori compatibili e ha una garanzia di 1 anno da Amazon Renewed.

iPhone 11 Ricondizionato

L’iPhone 11 offre prestazioni eccezionali e un’ottima qualità fotografica. Questo modello ricondizionato è in condizioni eccellenti, con accessori compatibili e una garanzia di 1 anno da Amazon Renewed. Nonostante sia in commercio da qualche anno, l’iPhone 11 è ancora puntualmente aggiornato da Apple, è appena arrivato anche iOS 17, l’ultima versione del sistema operativo Apple. Questo lo rende un acquisto più che sensato anche oggi, al netto di un prezzo davvero ridicolo rispetto ai modelli di nuova generazione.

iPhone 12 Pro Ricondizionato

L’iPhone 12 Pro ricondizionato è disponibile su Amazon ad un prezzo di €539, un costo quasi dimezzato rispetto al listino originale. Il prodotto è in condizioni eccellenti, completamente funzionante e non mostra segni di danni estetici visibili. Trattandosi di un modello Pro, questo iPhone è perfetto per chi cerca il massimo in ambito foto e video, con 3 fotocamere e una qualità d’immagine non così distante dai modelli di ultima generazione.

iPhone 13 Mini Ricondizionato

Per chi ama i dispositivi compatti senza compromessi sulle prestazioni, l’iPhone 13 Mini è la scelta ideale. Questo modello ricondizionato, disponibile su Amazon, offre tutte le funzionalità avanzate della serie iPhone 13 in un formato più maneggevole. È un’opzione perfetta per chi cerca un dispositivo moderno e potente a un prezzo conveniente. Si tratta dell’ultimo modello Mini creato da Apple, non esiste di meglio per chi cerca la compattezza.

iPhone 13 Ricondizionato

L’iPhone 13 è uno dei modelli più recenti e avanzati, con il suo chip A15 Bionic e il sistema di fotocamere migliorato. Acquistare questo modello ricondizionato su Amazon permette di avere un dispositivo quasi nuovo a un prezzo significativamente più basso. È l’opzione ideale per chi vuole stare al passo con le ultime novità senza spendere una fortuna.

Fai l’affare e salva l’ambiente

Gli iPhone ricondizionati sono un’ottima opzione per chi desidera la qualità e la tecnologia Apple a un prezzo accessibile. Amazon Renewed offre una vasta gamma di opzioni, tutte garantite per soddisfare le esigenze dei consumatori più esigenti. Non perdere l’opportunità di avere un iPhone quasi nuovo senza svuotare il portafoglio!

Inoltre, acquistando un iPhone messo a nuovo da Amazon, si ha l’opportunità di dare nuova vita ad un prodotto meno recente, contribuendo alla salvaguardia dell’ambiente.

