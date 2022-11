Normalmente, la politica standard di Apple concede 14 giorni per la restituzione un prodotto dopo l’acquisto in un negozio fisico; per gli acquisti online, invece, si applicano 14 giorni per la comunicazione della volontà di reso più altri 14 per la spedizione. Amazon al contrario dà diritto a 30 giorni dalla data di avvenuta consegna, ma spesso diventano anche 2 o 3 mesi a seconda della fedeltà al negozio, all’esistenza di un abbonamento Prime e ad altre caratteristiche che non ci è dato sapere. Sotto Natale, tuttavia, questi massimali diventano molto più laschi per consentire agli utenti di restituire i regali dopo Natale.

Consiglio importante. Visti i pesanti ritardi sulle consegne, ammessi da Apple stessa, quest’anno vi suggeriamo di anticipare gli acquisti di Natale perché c’è il rischio concreto che gli ordini fatti a dicembre arrivino dopo Natale.

Resi Amazon a Natale

Durante il periodo natalizio, Amazon invece fa molto di meglio di Apple. “In occasione delle festività natalizie 2022, gli articoli restituibili spediti tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2022 potrai effettuare il reso fino al 31 gennaio 2023. Le nostre politiche di reso standard di 30 giorni saranno nuovamente applicate agli articoli consegnati a partire dal 1° gennaio 2023.”

Occhio, però, perché parliamo di prodotti fisici; l’estensione non si applica agli abbonamenti ai servizi online e alle carte coi crediti per l’acquisto di giochi o altri tipi di contenuti.

Per restituire un articolo, basta aprire la pagina dei Miei Ordini Amazon e fare clic sul pulsante Restituisci; in alternativa, potete contattare il numero verde Amazon 800145851 o il modulo di recesso standard.

Resi Apple Store a Natale

Se avevate in mente di regalare (o regalarvi) un prodotto Apple a Natale, vi conviene assolutamente farlo online. Gli Apple Store fisici infatti non concedono più delle canoniche 2 settimane; durante le festività, invece, “gli articoli acquistati sull’Apple Online Store e ricevuti tra il 4 novembre 2022 e il 6 gennaio 2023 possono essere restituiti fino al 20 gennaio 2023 incluso.”

Per restituire un prodotto, potete contattare un operatore del numero verde Apple oppure avvalervi dei canali di contatto Web; se ve la sentite, potete utilizzare anche il sito di auto-assistenza per i resi automatici.

Il rimborso verrà emesso entro una settimana lavorativa al massimo, sulla carta con cui è stato effettuato l’acquisto. Non è necessario fornire giustificazioni per il reso: è un vostro diritto inappellabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.