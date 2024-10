EA Sports FC 25: la versione Nintendo Switch oggi costa 53€

EA Sports FC 25 segna un passo importante nel mondo dei videogiochi di calcio, essendo il primo titolo della sua categoria. L’Edizione Standard include il gioco completo di FC 25, offrendo un’esperienza immersiva e coinvolgente per tutti gli appassionati.

Il movimento, lo stile di gioco e le esultanze di oltre 19.000 giocatori e giocatrici provenienti da più di 700 squadre sono stati realizzati grazie a dati raccolti durante le partite dei campionati più prestigiosi. Questo livello di dettaglio contribuisce a una simulazione realistica e coinvolgente.

EA Sports FC 25 introduce anche nuovi modi di vincere per il club. Con la modalità Rush 5 vs 5, gli utenti possono divertirsi in sfide a ranghi ridotti con gli amici, esplorando modalità come Football Ultimate Team, Club e Calcio d’inizio. Una modifica sostanziale alle basi tattiche del gioco consente un maggiore controllo strategico e movimenti di squadra più realistici.

Inoltre, un nuovo modello di IA, basato su dati reali, influisce sulle tattiche di gioco grazie ai nuovi ruoli giocatore, offrendo un’ulteriore dimensione strategica. Un’importante novità è rappresentata dalla Carriera femminile, che permette ai giocatori di prendere il controllo di un club o di una giocatrice in uno dei cinque principali campionati al mondo. Con queste innovazioni, EA Sports FC 25 si presenta come un titolo imperdibile per tutti gli amanti del calcio.

Oggi, su Amazon, la versione Switch di EA Sports FC 25 viene messa in offerta con uno sconto del 10% ed un prezzo finale di 53,97€.