Apple Arcade, nuovi giochi in arrivo ad aprile 2025

Apple Arcade si prepara a rivoluzionare il panorama dei videogiochi in abbonamento con sei nuovi titoli in arrivo ad aprile 2025, portando un mix perfetto di nostalgia e innovazione. Tra le novità più attese spiccano il ritorno di due icone del gaming: RollerCoaster Tycoon Classic e Katamari Damacy Rolling LIVE.

Dal 3 aprile, i fan potranno immergersi nell’intramontabile magia di RollerCoaster Tycoon Classic, disponibile su iPhone, iPad e Mac. Questo classico intramontabile non solo offre la possibilità di costruire e gestire parchi divertimento, ma include anche tre espansioni esclusive: Wacky Worlds, Time Twister e Toolkit. Nella stessa data, farà il suo attesissimo debutto Katamari Damacy Rolling LIVE, che introduce un sistema di live streaming virtuale per amplificare l’interazione con i fan, mantenendo intatta la sua meccanica di gioco unica e amata.

Ma le sorprese non finiscono qui. Il catalogo di giochi Apple si arricchirà ulteriormente con quattro titoli progettati per diverse fasce d’età. The Game of Life 2, una rivisitazione digitale del celebre gioco da tavolo, promette di intrattenere tutta la famiglia, mentre Sesame Street Mecha Builders si rivolge ai più piccoli, combinando apprendimento e divertimento. Per gli appassionati di retrogaming, Space Invaders Infinity Gene offre un’evoluzione moderna del classico arcade, mentre puffies, un puzzle game strategico e creativo, invita a rilassarsi e stimolare la mente.

Con un costo mensile di 6,99 euro in Italia, Apple Arcade continua a distinguersi per l’assenza di pubblicità e acquisti in-app, garantendo un’esperienza di gioco senza interruzioni su tutti i dispositivi Apple. Inoltre, l’abbonamento può essere integrato nei pacchetti Apple One, offrendo ulteriore convenienza agli utenti.