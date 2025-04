Apple Arcade si arricchisce con sei nuovi giochi esclusivi

Apple Arcade ha ampliato la propria libreria di giochi grazie a sei nuovi titoli di grande richiamo. La piattaforma di gioco in abbonamento della casa di Cupertino arricchisce il proprio catalogo con giochi iconici e innovativi, tra cui spiccano RollerCoaster Tycoon Classic e Katamari Damacy Rolling LIVE, accanto a proposte come Space Invaders Infinity Gene Evolve, The Game of Life 2, Sesame Street Mecha Builders e puffies.

Il fiore all’occhiello di questa selezione è sicuramente RollerCoaster Tycoon Classic, una versione rinnovata che combina i primi due capitoli della celebre serie gestionale. I giocatori avranno l’opportunità di progettare e gestire parchi divertimento, con una grafica ottimizzata per i dispositivi Apple e tre espansioni incluse: Wacky Worlds, Time Twister e Toolkit. Una proposta che punta a conquistare nostalgici e nuovi utenti.

Non meno interessante è il ritorno di Katamari Damacy Rolling LIVE, che segna il rilancio di un franchise amatissimo dopo quasi otto anni di assenza. Questa esclusiva per Apple Arcade mantiene la formula di gioco originale: far crescere il proprio Katamari raccogliendo oggetti per creare stelle, il tutto arricchito da una colonna sonora eclettica e un’ambientazione vibrante.

A completare l’offerta, troviamo Space Invaders Infinity Gene Evolve, una rivisitazione moderna del classico arcade che ha fatto la storia del gaming, e titoli come Sesame Street Mecha Builders, pensato per i più piccoli, The Game of Life 2, che reinterpreta il tradizionale gioco da tavolo, e puffies, un puzzle game dall’atmosfera rilassante, ideale per chi cerca un’esperienza di gioco distensiva.

Con un costo di 6,99 euro al mese in Italia e incluso nei piani Apple One, Apple Arcade si rivolge a tutti gli appassionati di giochi che vogliono divertirsi sui dispositivi Apple, offrendo esperienze senza pubblicità e acquisti in-app. La compatibilità con iPhone, iPad, Mac, Apple TV e il recente Apple Vision Pro sottolinea l’impegno di Apple nel consolidare la propria posizione di leader nel gaming mobile.