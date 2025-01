The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il capolavoro Nintendo in promo su Amazon

La saga di The Legend of Zelda presenta diversi titoli di grande spessore e amati da tutta la community: oggi, su Amazon, Tears of Kingdom viene messo in offerta con uno sconto del 14% e viene venduto al prezzo finale di 45,99€.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, l’esclusiva Nintendo Switch, scopriamola insieme

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Link si ritrova a dover affrontare una nuova minaccia che ha sconvolto il regno di Hyrule. Dopo la trionfale vittoria contro la Calamità Ganon, una misteriosa entità malvagia si è risvegliata dalle profondità del Castello di Hyrule. Durante uno scontro epico, Link e Zelda vengono colti di sorpresa: la Spada Maestra, simbolo del coraggio dei re di Hyrule, viene corrotta da un miasma oscuro, mentre il braccio di Link subisce gravi ferite.

Una violenta frana scuote il castello, separando i due eroi e sconvolgendo il paesaggio di Hyrule. Il regno di Hyrule è cambiato radicalmente. Grandi isole fluttuanti si sono elevate nel cielo, creando un panorama mozzafiato e misterioso. Link dovrà esplorare questo mondo sconfinato, ricco di segreti e pericoli, per ritrovare Zelda e svelare il mistero che incombe sul regno.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom offre un’esperienza di gioco libera e coinvolgente. I giocatori potranno esplorare a piacimento un mondo vasto e variegato, ricco di paesaggi mozzafiato, da lussureggianti foreste a deserti aridi, passando per antiche rovine e imponenti montagne. Grazie a un sistema di gioco non lineare, ogni giocatore potrà creare la propria avventura, scegliendo quali missioni affrontare e in quale ordine.

Per affrontare le nuove sfide, Link avrà a disposizione un arsenale di armi e oggetti magici completamente rinnovato. Potrai combinare gli oggetti per creare strumenti unici e risolvere enigmi intricati, oppure costruire veicoli per esplorare il mondo in modo originale.

