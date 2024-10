FC 25: il nuovo videogioco di calcio è già in sconto su Amazon

EA Sports FC 25 segna un’innovazione nel mondo dei videogiochi sportivi, diventando il primo videogioco di calcio al mondo. Con oltre 19.000 giocatori e giocatrici provenienti da più di 700 squadre di tutto il mondo, il gioco include le stelle più grandi dei club e delle competizioni più prestigiose.

Le dinamiche di movimento, lo stile di gioco e le esultanze dei giocatori sono basati su dati reali raccolti da partite dei campionati più blasonati, offrendo un’esperienza di gioco incredibilmente realistica. In EA Sports FC 25, ogni partita è una celebrazione per il club che rappresenti. Non importa come vincerai, l’importante è farlo per il tuo club.

Il gioco consente ai giocatori di entrare nel cuore delle competizioni calcistiche internazionali con una varietà di modalità che simula alla perfezione il calcio professionistico. Inoltre, il titolo introduce nuove tattiche, permettendo una personalizzazione ancora maggiore del tuo stile di gioco.

Una delle novità più entusiasmanti è la nuova modalità Rush 5vs5, che offre un’esperienza di gioco più dinamica e rapida, pensata per sfide intense e veloci tra squadre. Questa modalità promette di rivoluzionare il modo in cui i giocatori affrontano il calcio virtuale, rendendo ogni partita unica e coinvolgente. Con FC 25, il calcio virtuale raggiunge nuovi livelli di realismo, diversità e divertimento.

Su Amazon, oggi, FC 25 viene messo in offerta con uno sconto dell’8% e viene venduto su Amazon al prezzo totale di 73,99€.