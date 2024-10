FC 25: gioca al simulatore calcistico più realistico di sempre (-12%)

FC 25 è il nuovo gioco della serie che, anche quest’anno ha accolto milioni di utenti e appassionati; oggi su Amazon viene messa in sconto del 12% la versione PS5 che viene venduta a 70€.

Sconto attivo su FC 25: acquistalo in offerta!

EA Sports FC 25 segna un importante passo nella storia dei videogiochi di calcio, essendo il primo del suo genere. L’Edizione Standard include il gioco completo, offrendo un’esperienza calcistica immersiva e autentica. Grazie a un’accurata raccolta di dati provenienti dai campionati più prestigiosi, il movimento, lo stile di gioco e le esultanze di oltre 19.000 giocatori e giocatrici di più di 700 squadre sono riprodotti in modo estremamente realistico.

Una delle novità più entusiasmanti di FC 25 è l’introduzione di nuovi modi di vincere per il tuo club. Potrai partecipare a partite Rush 5 vs 5, una modalità che ti permetterà di divertirti con gli amici in sfide a ranghi ridotti all’interno delle modalità Football Ultimate Team, Club e Calcio d’inizio.

Inoltre, il gioco presenta modifiche significative alle basi tattiche, che offrono un maggiore controllo strategico e movimenti di squadra più realistici. Un nuovo modello di IA (Intelligenza Artificiale), basato su dati reali, influenzerà le tattiche di gioco attraverso nuovi ruoli per i giocatori, rendendo ogni partita unica e coinvolgente.

Un’altra grande novità è la possibilità di giocare per la prima volta nella Carriera femminile, dove potrai prendere il controllo di un club o di una giocatrice in uno dei cinque principali campionati al mondo. EA Sports FC 25 non è solo un videogioco, ma una vera e propria celebrazione del calcio moderno.

Su Amazon, oggi, FC 25 viene messo in offerta con uno sconto del 12% e viene venduto al costo totale e finale di 70€.

