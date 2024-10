Recupera Dragon Ball Z: Kakarot in maxi offerta su Amazon (-14€)

In occasione dell’uscita di Dragon Ball: Sparking! Zero sono numerosi i prodotti a tema Dragon Ball in sconto oltre che in hype e oggi, su Amazon, Dragon Ball Z: Kakarot viene messo in sconto del 28% per un costo totale e finale di soli 14€.

Un’esperienza completa nel mondo di Akira Toriyama

In Dragon Ball Z: Kakarot, puoi vivere l’intera saga di Dragon Ball Z, immergendoti nei momenti più iconici e scoprendo dettagli inediti che rispondono a molte questioni irrisolte del mondo di Dragon Ball. Il gioco non si limita a farti combattere come Goku, ma ti permette di vivere come Goku, sperimentando tutte le attività quotidiane del Saiyan. Potrai pescare, volare, mangiare e allenarti, immergendoti completamente nel mondo che hai amato attraverso le saghe principali.

Le battaglie sono uno dei punti forti del gioco: affronterai le epiche battaglie di Dragon Ball Z in vasti campi di battaglia, con ambienti distruttibili che aggiungono un ulteriore livello di dinamismo ai combattimenti.

Gli scontri con i boss metteranno alla prova le tue abilità, costringendoti a spingere oltre i limiti del tuo potere. Man mano che avanzi nel gioco, potrai accettare nuove sfide e potenziare il tuo personaggio, aumentando il tuo livello di potenza in puro stile Dragon Ball.

Oltre ai combattimenti, il gioco offre la possibilità di interagire con un ampio cast di personaggi, tra cui molti dei tuoi preferiti, e costruire amicizie che influenzeranno la tua esperienza di gioco. Dragon Ball Z: Kakarot offre un’esperienza completa e fedele alla serie originale, combinando azione e narrazione in un modo che farà felici i fan di lunga data e coinvolgerà anche i nuovi arrivati.

