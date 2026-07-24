Questa soluzione rapida risolve il problema della luminosità dello schermo del tuo iPhone

Il caso, rilanciato il 9 luglio da Lifehacker, riguarda alcuni modelli — tra cui iPhone 17 Pro Max e iPhone 17 Pro — nei quali lo slider della luminosità risponde in ritardo o non porta lo schermo al minimo atteso. La soluzione, almeno per ora, è curiosa: premere il tasto Dettatura sulla tastiera.

Il problema, racconta il giornalista tecnologico Jake Peterson di Lifehacker, non è un blocco vero e proprio. L’iPhone continua a funzionare. A comportarsi in modo strano sono i controlli della luminosità su iPhone. Aprendo il Centro di Controllo e trascinando verso il basso lo slider, la regolazione non è fluida: la luce scende a scatti, quasi un livello alla volta, con un ritardo evidente rispetto al normale funzionamento di iOS.

All’inizio può sembrare una cosa da poco. Poi si nota, soprattutto la sera o in una stanza buia, quando anche una piccola differenza di luce dà fastidio. Peterson spiega di aver visto il difetto su un iPhone 17 Pro Max, senza però riuscire a capire con certezza quando sia comparso: se con una versione precisa di iOS 26 o dopo un aggiornamento minore.

Il bug della luminosità su iOS 26: cosa succede allo slider dell’iPhone

Il segnale più chiaro, scrive ancora Lifehacker, è che la luminosità minima dell’iPhone non sembra davvero minima. Anche portando lo slider fino in fondo, lo schermo resta più chiaro del previsto. Come se il sistema non riuscisse ad arrivare al livello più basso permesso dal display. In più, la discesa della luminosità appare lenta, “trascinata”, meno pronta rispetto alla risposta abituale dell’interfaccia Apple.

Un dito preme il tasto microfono sulla tastiera mentre lo slider della luminosità è visibile sullo schermo dello smartphone.

Da qui il dubbio, tra gli utenti, che possa trattarsi di un problema hardware. Un difetto del display, per esempio, sarebbe più difficile da gestire e potrebbe richiedere l’assistenza tecnica. Però il comportamento a intermittenza fa pensare più a un’anomalia software: il bug compare, sparisce, poi torna. E non sempre nello stesso momento.

Nel caso descritto, il malfunzionamento riguarda la riduzione della luminosità dello schermo, non l’aumento. Il cursore si muove, il telefono non si blocca, le altre funzioni restano attive. Proprio per questo il problema può passare inosservato: non impedisce di usare l’iPhone, ma rende l’esperienza più scomoda, soprattutto al buio.

La soluzione anomala: attivare Dettatura dalla tastiera per sbloccare il display

La soluzione provvisoria, racconta Peterson, arriva da un thread su Reddit aperto da un utente con iPhone 17 Pro alle prese con lo stesso difetto. Il suggerimento più votato era semplice, ma decisamente inatteso: aprire una schermata in cui compaia la tastiera, per esempio Spotlight, e premere il pulsante Dettatura. In sostanza, attivare per un momento il microfono della tastiera.

Secondo la prova riportata da Lifehacker, l’effetto è immediato: lo schermo scende subito alla luminosità più bassa, proprio quella che lo slider non sembrava riuscire a raggiungere. Da lì in poi anche la regolazione torna veloce, senza gli scatti visti prima. “Non ha senso, ma funziona”: questo, in sintesi, il punto della ricostruzione di Peterson, che ammette di non avere una spiegazione tecnica certa sul legame tra Dettatura iOS e gestione del display.

L’ipotesi più cauta è che l’avvio della dettatura, o del microfono collegato alla tastiera, costringa qualche parte del sistema a ricalibrarsi. Ma al momento non ci sono conferme ufficiali da parte di Apple. Per gli utenti resta quindi un rimedio pratico: aprire la tastiera, toccare Dettatura, attendere l’eventuale richiesta di accesso al microfono e controllare se la luminosità dell’iPhone torna a funzionare normalmente.

Aggiornamenti Apple e iOS 27: cosa verificare se il problema si ripresenta

Il thread citato da Lifehacker risalirebbe a gennaio. Un dettaglio che fa pensare a un bug non proprio nuovo e, almeno fino alla versione iOS 26.5.2 indicata nell’articolo originale, non risolto per tutti. Peterson precisa di non aver ancora provato la beta di iOS 27, quindi non è possibile dire se Apple abbia già preparato una correzione per il prossimo grande aggiornamento del sistema operativo.

Chi nota lo stesso problema può fare qualche controllo di base, senza saltare subito alle conclusioni: verificare la versione di iOS, riavviare l’iPhone, disattivare e riattivare la luminosità automatica, poi provare il metodo della Dettatura se lo slider continua a rispondere lentamente. Se l’anomalia si ripete spesso o resta anche dopo gli aggiornamenti, meglio contattare il supporto Apple, soprattutto se il dispositivo è ancora in garanzia.

Per ora, la soluzione resta insolita ma utile. Un tocco sul tasto Dettatura può bastare a sbloccare la regolazione della luminosità su iPhone, in attesa di un intervento software più chiaro da Cupertino.