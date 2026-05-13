Quando si consiglia caricare il telefono all'80% e quando al 100%? Lo spiega un esperto

Chi lascia lo smartphone in carica tutta la notte spesso pensa di stare “consumando” la batteria più velocemente.

Per anni si è diffusa l’idea che portare la batteria del telefono al 100% fosse una cattiva abitudine capace di ridurre rapidamente l’autonomia del dispositivo. Un timore nato soprattutto ai tempi delle vecchie batterie, quando il concetto di “effetto memoria” creava problemi concreti e costringeva molti utenti a gestire la ricarica con estrema attenzione. Oggi però gli smartphone utilizzano batterie agli ioni di litio molto più evolute e soprattutto sistemi intelligenti che controllano temperatura, tensione e velocità di ricarica.

Questo non significa che la batteria sia indistruttibile. Significa piuttosto che i moderni telefoni sono progettati per evitare i danni più comuni legati al sovraccarico. Quando il dispositivo raggiunge il 100%, infatti, nella maggior parte dei casi interrompe automaticamente il flusso energetico diretto alla batteria o lo gestisce in modo estremamente limitato. È anche per questo che molti produttori hanno introdotto funzioni chiamate “ricarica ottimizzata” o “protezione batteria”, pensate per rallentare l’usura quotidiana.

Gli esperti che si occupano di batterie continuano comunque a consigliare una fascia di utilizzo compresa tra il 20% e l’80%. Il motivo è legato allo stress chimico interno delle celle agli ioni di litio. Portare continuamente la batteria al massimo della capacità, soprattutto con temperature elevate o ricariche rapide frequenti, può accelerare nel tempo il naturale deterioramento.

Nella vita quotidiana però conta molto anche il modo in cui si utilizza il telefono. Uno smartphone lasciato spesso sotto il sole, dentro un’auto calda o utilizzato durante la ricarica con giochi pesanti e video ad alta definizione tende a soffrire più per il calore che per il semplice 100%.

Molti utenti notano il problema dopo uno o due anni, quando il telefono inizia a scaricarsi più rapidamente oppure mostra improvvisi cali di percentuale. In realtà, nella maggior parte dei casi, si tratta di una normale usura della batteria e non di un danno causato da qualche singola ricarica notturna.

La funzione nascosta che molti ignorano

Sui modelli più recenti di Apple, Samsung e altri produttori Android esistono sistemi che imparano le abitudini dell’utente. Il telefono può fermarsi automaticamente all’80% durante la notte e completare la carica poco prima della sveglia. In questo modo il dispositivo rimane meno tempo possibile sotto stress ad alta tensione.

È una funzione che molti non attivano nemmeno, pur essendo già presente nelle impostazioni. Eppure può fare la differenza soprattutto per chi tiene il telefono diversi anni e vuole mantenere una buona autonomia senza sostituire la batteria troppo presto.

Anche la scelta del caricatore incide più di quanto si pensi. Utilizzare accessori originali o certificati aiuta a mantenere stabile la gestione energetica ed evita sbalzi di tensione che, nel lungo periodo, possono influire sulla salute della batteria.

C’è poi un altro aspetto che negli ultimi mesi sta emergendo sempre di più: il peso delle nuove funzioni basate su intelligenza artificiale, schermi ultra luminosi e connessioni continue. Gli smartphone moderni consumano molta più energia rispetto al passato e questo porta gli utenti a ricaricare il telefono più frequentemente.

Di conseguenza le batterie compiono più cicli completi durante l’anno. Ed è proprio il numero di cicli, insieme al calore, uno dei fattori che influenza maggiormente l’invecchiamento del dispositivo.

Per questo motivo una ricarica al 100% fatta ogni tanto non rappresenta un problema reale. Diventa più importante evitare temperature elevate, utilizzare caricabatterie affidabili e non lasciare il telefono completamente scarico per lunghi periodi. Alla fine molti utenti stanno scoprendo che la batteria non si rovina per un singolo comportamento, ma per una somma di piccole abitudini quotidiane che nel tempo fanno la differenza.