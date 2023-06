Quando esce iPhone 15 e come sarà: data e previsioni su caratteristiche e prezzi

La prossima generazione di iPhone è attesa per settembre 2023. Non abbiamo info ufficiali sulla data di lancio precisa dei nuovi iPhone 15, ma possiamo ipotizzare che Apple, seguendo quanto già fatto gli scorsi anni, presenti i prodotti nel corso del mese di settembre e li metta in commercio nella seconda metà dello stesso mese.

Modelli e caratteristiche

Le ultime rivelazioni suggeriscono che l’iPhone 15 sarà disponibile in quattro varianti: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Ognuno di questi modelli offrirà una serie di nuove funzionalità e miglioramenti rispetto alla generazione precedente di iPhone, dimostrando l’impegno costante di Apple nell’innovazione e nell’eccellenza tecnologica.

La serie iPhone 15 promette di introdurre una serie di innovazioni significative. Una delle principali è il nuovo potente chip A17 Bionic da 3nm, che dovrebbe offrire prestazioni senza precedenti. Sia l’iPhone 15 Pro che l’iPhone 15 Pro Max dovrebbero essere dotati di questo chip, insieme a un design con bordi in titanio, mentre per l’iPhone standard ci sarà il chip A16. Inoltre, l’iPhone 15 Pro Max potrebbe vantare un nuovo zoom periscopico, arricchendo ulteriormente le capacità fotografiche del dispositivo.

Si prevede che tutti i modelli di iPhone 15 passeranno da Lightning a USB-C, una mossa accolta con favore da molti utenti e che segue le direttive dell’Unione Europea riguardo al connettore unico per i dispositivi. Questa transizione dovrebbe portare anche un miglioramento delle prestazioni, con i modelli Pro che includeranno una porta USB-C potenziata che supporta USB 3.2 o superiore.

Altre caratteristiche di rilievo includono un display OLED da 2.500 nit, MagSafe, Wi-Fi 6E, e un pulsante programmabile che sostituirà l’interruttore di silenzio.

Con i nuovi modelli di iPhone arriverà anche iOS 17, l’attesissima nuova versione del sistema operativo di Apple. Questo update porterà diversi cambiamenti al software di iPhone, come un redesign del centro di controllo, il supporto ad app store di terze parti, disponibili solo nell’Unione Europea in risposta al Digital Markets Act e ci sarà anche una nuova interfaccia “smart display” per gli iPhone in orientamento orizzontale e in carica, mostrando informazioni come appuntamenti del calendario, meteo e notifiche.

Design e prezzi

Dalle indiscrezioni ed immagini CAD viste negli ultimi mesi, pare che iPhone 15 e 15 Pro non porteranno grossi cambiamenti dal punto di vista del design. Rimangono le forme squadrate con bordi piatti, ma questi ultimi potrebbero – solo per i modelli Pro – essere realizzati in titanio. Il modulo fotografico posteriore potrebbe inoltre ingrandirsi ulteriormente, forse proprio per ospitare sensori più grandi o magari il tanto richiesto zoom periscopico (solo per il Pro Max).

Resterà la Dynamic Island sul display, inserto utile ad ospitare i sensori anteriori, introdotto lo scorso anno con iPhone 14 Pro e Pro Max. Per quest’anno, l’isola dinamica potrebbe essere estesa a tutti i nuovi modelli, comprese la variante standard e la versione Plus.

Per quanto riguarda i prezzi, non sono circolate ancora informazioni ufficiali ma possiamo ipotizzare che il costo sia destinato ad aumentare leggermente rispetto alla line-up iPhone 14. Quindi, con ogni probabilità, i nuovi iPhone 15 arriveranno in Italia con prezzi superiori ai 1000€ anche per il modello base.