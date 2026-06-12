Presto i telefoni mostreranno una nuova icona blu: ecco perché

Gli smartphone Android ricevono in continuazione nuove funzioni, alcune più appariscenti, altre più discrete ma altrettanto utili. Tra le novità in arrivo con Android 17 ce n’è una che molti noteranno presto: per la prima volta, in cima allo schermo, accanto all’icona della batteria, potrà comparire un piccolo punto blu. Non è un difetto grafico né un avviso casuale, ma un segnale pensato per la tutela della privacy.

Quel nuovo indicatore di posizione avverte l’utente quando un’applicazione sta utilizzando attivamente i dati di localizzazione, anche in sottofondo. Toccandolo è possibile scoprire quale app sta accedendo alla posizione in quel momento e, da lì, intervenire sui permessi. Si tratta di uno strumento di trasparenza: rende visibile un’attività che fino a oggi avveniva in silenzio, dando a chi possiede il telefono la possibilità di accorgersene e, se necessario, di revocare l’autorizzazione a chi non dovrebbe averla.

Cos’è quell’icona blu sullo smartphone

Google aveva annunciato la funzione verso la fine dello scorso anno, indicando l’inizio del 2026 come finestra di debutto. I dispositivi Pixel l’hanno già ricevuta con un aggiornamento dedicato, mentre la diffusione su tutti gli altri smartphone è attesa con la versione definitiva di Android 17, prevista per giugno. Per gestire i permessi di localizzazione, in ogni caso, basta entrare nelle impostazioni del telefono, nella sezione dedicata a privacy e sicurezza, dove si può stabilire quali app possano accedere alla posizione e quando.

Il confronto più immediato è con il mondo iPhone, che su questo terreno ha fatto da apripista. I dispositivi Apple mostrano da tempo indicatori simili: un puntino arancione o verde segnala l’uso del microfono o della fotocamera, mentre una piccola freccia compare quando un’app rileva la posizione. Con questa novità, Android si allinea a quella stessa logica di trasparenza, colmando una distanza che gli utenti più attenti notavano da tempo.

La novità si inserisce in una tendenza più ampia, che vede Android dare all’utente un controllo sempre più fine sui propri dati. Già da alcune versioni, infatti, è possibile concedere a un’app la posizione soltanto «mentre la si usa» anziché in modo permanente, oppure fornire una localizzazione approssimativa invece di quella precisa, utile per i servizi che non hanno bisogno di sapere esattamente dove ci si trova. Il nuovo punto blu completa questo quadro rendendo immediatamente visibile, in tempo reale, quando una di quelle autorizzazioni viene effettivamente sfruttata, senza dover andare a frugare nei menu per scoprirlo.

Un chiarimento è utile per evitare confusione, perché di punti blu sugli smartphone Android ne esiste più di uno. Quello che appare accanto a un contatto nell’app Google Messaggi ha un significato completamente diverso e indica che la conversazione viaggia tramite RCS, l’evoluzione degli SMS. Il nuovo indicatore di cui si parla qui, invece, vive nella barra di stato in alto e riguarda esclusivamente l’accesso alla posizione, in un momento in cui l’attenzione verso il tracciamento delle app non è mai stata così alta.