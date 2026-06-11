46 milioni di telefoni cellulari giacciono inutilizzati nei nostri cassetti: così li ricicliamo in modo creativo

Lo dice un dato che fa riflettere. In Francia si stima che siano circa 46 milioni i telefoni inutilizzati a riposo nelle case, con più di sei persone su dieci che ne conservano almeno uno senza accenderlo mai. È una fotografia che vale, con le dovute proporzioni, per gran parte dei Paesi sviluppati, ed è il motivo per cui fioriscono iniziative di raccolta pensate per rimettere in circolo questi dispositivi dormienti.

Il valore non è solo affettivo. Uno smartphone contiene fino a settanta materiali diversi, tra cui metalli preziosi e terre rare, e la sua fabbricazione richiede decine di chili di materie prime. È proprio la produzione a pesare per la maggior parte dell’impatto ambientale di un telefono, il che spiega perché allungarne la vita o recuperarne i componenti faccia una differenza concreta. Un apparecchio ricondizionato, secondo le stime di settore, evita l’emissione di diversi chili di anidride carbonica per ogni anno di uso aggiuntivo.

Milioni di telefoni nei cassetti: come riciclarli veramente

La strada più semplice è la donazione. Numerose associazioni raccolgono i vecchi telefoni, ne cancellano in sicurezza i dati personali e li rigenerano per offrirli a chi non può permettersi un dispositivo nuovo. Quando l’apparecchio non è più recuperabile, viene avviato al riciclo per estrarne i materiali riutilizzabili, una quota che nei telefoni moderni supera abbondantemente i tre quarti del totale. È il gesto a impatto più alto, perché unisce utilità sociale e ambientale.

Ma c’è anche tutto un capitolo di riuso creativo, perfetto per chi non vuole separarsi dal vecchio compagno digitale. Un telefono dismesso può diventare una telecamera di sorveglianza domestica, sfruttando le tante app gratuite che trasformano la fotocamera in un occhio connesso. Può fare da lettore musicale dedicato in cucina o in palestra, da navigatore fisso in auto, da sveglia intelligente sul comodino o da cornice digitale per le foto di famiglia.

Le idee non finiscono qui. Con un minimo di dimestichezza, un vecchio smartphone può fungere da telecomando universale per la casa connessa, da baby monitor improvvisato, da console per i giochi retrò o da dispositivo da lasciare ai bambini senza preoccuparsi di graffi e cadute. In tutti questi casi l’apparecchio continua a lavorare, scaricando il telefono principale da compiti secondari.

Qualunque sia la scelta, resta un nodo da affrontare prima di tutto il resto: i dati. La principale ragione per cui i telefoni restano nei cassetti è il timore per foto, messaggi e informazioni personali che contengono. Un ripristino completo alle impostazioni di fabbrica, preceduto da un backup di ciò che si vuole conservare, è il passaggio che libera l’apparecchio e, insieme, la nostra coscienza. Solo a quel punto il vecchio telefono smette di essere un peso e torna a essere una risorsa.