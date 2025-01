Presa smart per una casa sempre più intelligente, 31% di sconto

Avere a disposizione una presa smart permette di collegare un dispositivo direttamente al controllo di Alexa o Google Home e oggi, su Amazon, viene messa in sconto del 31% la presa smart Tapo che viene venduta a 10,99€.

Presa smart ad un prezzaccio: sconto Amazon attivo!

La Tapo P105 è una mini presa smart compatta che ti consente di controllare l’accensione e lo spegnimento dei tuoi elettrodomestici in qualsiasi momento, direttamente dal tuo smartphone. Grazie al supporto Wi-Fi 2.4GHz, non è necessario alcun hub aggiuntivo per il suo funzionamento. Puoi gestire tutto da remoto, ovunque ti trovi, utilizzando la comoda app Tapo, disponibile per dispositivi Android e iOS.

La funzionalità di programmazione ti permette di organizzare facilmente le tue giornate. Puoi creare routine di accensione e spegnimento per i tuoi dispositivi in pochi semplici passaggi, personalizzando gli orari in base alle tue esigenze quotidiane.

La funzione Timer è particolarmente utile per azioni ricorrenti, come spegnere la lampada nella stanza dei bambini. Impostando countdown predefiniti, puoi ottimizzare i tuoi compiti quotidiani senza sforzo. Inoltre, la Tapo P105 è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant, consentendoti di gestire la presa tramite comandi vocali per un’esperienza ancora più rapida e intuitiva.

La modalità assenza è perfetta per simulare la tua presenza in casa: la presa accende e spegne apparecchi come TV, radio e lampade a orari casuali, dando l’impressione che ci sia qualcuno a casa. Con Tapo P105, il controllo della tua casa non è mai stato così semplice e conveniente.

