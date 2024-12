Presa smart compatibile con Alexa e Google Home a 9€ su Amazon

La presa smart TP-Link P105 è una soluzione compatta e versatile per gestire i tuoi elettrodomestici in modo intelligente. Con supporto per Wi-Fi 2.4GHz, questa mini presa ti consente di accendere e spegnere qualsiasi dispositivo collegato, ovunque ti trovi. Non è necessario alcun hub aggiuntivo: basta scaricare l’app Tapo, disponibile per dispositivi Android e iOS, per controllare la presa da remoto.

Con la funzionalità di programmazione, puoi facilmente creare routine personalizzate per accendere e spegnere gli elettrodomestici a orari specifici, ottimizzando così la gestione della tua casa. Ad esempio, puoi impostare un timer per spegnere automaticamente la lampada nella stanza dei bambini o altri dispositivi a orari predefiniti, grazie alla funzione timer.

Per un’esperienza d’uso ancora più comoda, la presa smart P105 è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant, permettendoti di controllare vocalmente gli apparecchi collegati. Questo ti consente di gestire facilmente i dispositivi senza dover alzare un dito.

Inoltre, la modalità assenza è un’ulteriore funzionalità che ti permette di simulare la tua presenza in casa, accendendo e spegnendo apparecchi come TV, radio o lampade in orari casuali, per aumentare la sicurezza della tua abitazione quando sei fuori.

Oggi, su Amazon, la presa smart viene messa in offerta con uno sconto del 41% per un costo finale d’acquisto di 9,49€.