Presa intelligente in PROMOZIONE per una casa sempre più smart

Presa smart al 31% di sconto: prezzo bassissimo su Amazon

La presa smart TP-Link Tapo P105 è la soluzione ideale per semplificare la gestione degli elettrodomestici in casa. Grazie al suo design compatto, questa mini presa si integra facilmente in qualsiasi ambiente e supporta la connessione Wi-Fi 2.4GHz, consentendo di accendere e spegnere i dispositivi in qualsiasi momento e ovunque ti trovi.

Con la comoda app Tapo, disponibile per dispositivi Android e iOS, puoi gestire la presa da remoto senza bisogno di hub aggiuntivi. Inoltre, la funzione di programmazione ti permette di creare routine personalizzate per accendere o spegnere i tuoi elettrodomestici in modo completamente automatico, risparmiando tempo e semplificando la tua giornata. Ad esempio, puoi impostare un timer per spegnere automaticamente la lampada della stanza dei bambini.

Per un controllo ancora più immediato, la TP-Link Tapo P105 è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant, consentendoti di accendere e spegnere i dispositivi semplicemente usando la tua voce.

Inoltre, la modalità assenza è pensata per simulare la tua presenza in casa, accendendo e spegnendo apparecchi come TV, radio e lampade a orari casuali per garantire maggiore sicurezza quando sei fuori. Con Tapo P105, ottimizzare la gestione dei tuoi dispositivi elettronici non è mai stato così semplice ed efficiente.

Su Amazon, oggi, la presa smart TP-Link viene messa in sconto del 31% per un costo finale di 10,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.