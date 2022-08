Prendere appunti su iPad: vale la pena?

Vale la pena di acquistare un tablet Apple per usarlo come block-notes? E in ultima istanza, come si comporta iPad quando c’è da prendere appunti? La risposta è che vale assolutamente la pena, a patto però di avere gli strumenti giusti.

Gli appunti digitali hanno diversi vantaggi rispetto agli schizzi su carta. Innanzitutto, sono indicizzabili con Spotlight, e dunque si può ritrovare in un istante una nota scritta anni prima. Inoltre hanno uno spazio di archiviazione praticamente illimitato, e non sprecano carta, dunque sono più eco-sostenibili nel lungo termine.

Quindi, per come la vediamo noi, iPad è lo strumento perfetto per prendere appunti, che siate studenti, insegnanti o giornalisti. A patto però di rispettare alcuni vincoli:

Considerate che Apple Pencil 2 è pensata per i professionisti: costa di più ed è compatibile solo con iPad mini (6a generazione), iPad Air (4a generazione e modelli successivi), iPad Pro da 12,9 pollici (3a generazione e modelli successivi) e iPad Pro da 11 pollici (1a generazione e modelli successivi).

Apple Pencil (1a generazione) costa meno e invece è compatibile coi seguenti modelli di iPad: