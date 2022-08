Penna Touch per iPad compatibile Apple Pencil: solo 21€

Questa penna Touch compatibile con iPad è un’alternativa low-cost ad Apple Pencil di prima generazione. Gode di una bassissima latenza (significa che restituisce una sensazione di scrittura più naturale, simile a penna su carta), punte sostituibili, interfaccia di tipo USB-C e un’autonomia di 20 ore consecutive su singola ricarica. Tuttavia costa molto meno dell’omologa cona mela: solo 21€ incluse spedizioni Prime.

La stilo è compatibile con tantissimi tablet, inclusi:

iPad Pro 9.7″, 10.5″, 11″, 12.9″

iPad di tutte le generazioni

iPad mini di tutte le generazioni

iPad Air di tutte le generazioni

E funziona perfino con iPhone, Samsung Galaxy Tab, Huawei, HTC, Google, Lenovo, LG e altri tablet e smartphone.

Vanta una latenza eccellente e scrittura libera. È robusta perché realizzata in rame e acciaio inossidabile, e in più risulta molto comoda e facile da usare per scrivere, giocare, disegnare, prendere appunti su tablet o telefono cellulare. Il pennino è realizzato in plastica resistente che protegge lo schermo dai graffi. Inoltre, sono già incluse anche 2 punte di ricambio e una copertura protettiva.

La Penna Touch iPad ricaricabile si avvale dell’USB-C per la ricarica che ti permette di usarla per 20 ore di seguito; dopo un certo numero di minuti di disuso, si disattiva da sola, così non devi preoccuparti di spegnerla ogni volta.