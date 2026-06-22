Powerbank: 5, 10 o 20 mila mAh, qual è la scelta migliore

Quando si sceglie un powerbank la prima cifra che salta all’occhio è la capacità, espressa in milliampereora (mAh): più è alta, più energia il dispositivo immagazzina e più ricariche è in grado di garantire. Tradurre quel numero in autonomia reale, però, richiede qualche precisazione, perché il taglio ideale dipende più dalle abitudini di chi lo userà che dalla potenza dichiarata sulla confezione.

Un modello da 5.000 mAh è la soluzione più leggera e compatta. In pratica offre poco più di una ricarica completa di uno smartphone medio, ed è pensato per chi resta quasi sempre vicino a una presa e ha bisogno solo di un piccolo aiuto durante la giornata, magari per arrivare a sera in città. Sta in tasca, pesa poco e spesso integra un cavo o l’aggancio magnetico, ma non è la scelta giusta per chi usa molti dispositivi o sta fuori a lungo.

Powerbank, quale scegliere per la resa migliore

Il taglio da 10.000 mAh è il più popolare, e non a caso: rappresenta il miglior compromesso tra ingombro e autonomia. Garantisce in genere una o due ricariche complete del telefono, copre comodamente una giornata intensa e si presta anche a brevi viaggi, restando comunque trasportabile senza troppo peso nello zaino o in borsa.

I 20.000 mAh, infine, sono la fascia per chi non vuole pensieri. Permettono di norma tre o quattro ricariche e, nei modelli dotati di porta USB-C con Power Delivery, riescono ad alimentare anche tablet e portatili. È la soluzione adatta a un weekend in campeggio, a un volo lungo o a chi deve tenere carichi più apparecchi contemporaneamente, al prezzo di un peso e di un volume maggiori.

Un dettaglio che genera spesso delusione riguarda la differenza tra capacità dichiarata ed effettiva. A causa delle perdite di conversione tra la tensione delle celle e quella in uscita, l’energia realmente trasferita al telefono è inferiore al dato nominale: da un 10.000 mAh, in pratica, arrivano allo smartphone diverse migliaia di mAh in meno. Conviene quindi non aspettarsi che il numero stampato corrisponda esattamente al numero di ricariche.

Oltre alla capacità contano poi altri fattori. La potenza in uscita e il supporto a standard come USB Power Delivery determinano la velocità di ricarica e la possibilità di alimentare un laptop; il numero di porte stabilisce quanti dispositivi si possono caricare insieme; e la rapidità con cui il powerbank stesso si ricarica fa la differenza nell’uso quotidiano. Anche peso e dimensioni vanno valutati in base a dove lo si porterà.

Un capitolo a parte, utile per chi vola, riguarda le regole aeree. I powerbank vanno sempre nel bagaglio a mano e mai in stiva. Il limite standard è di 100 Wh, pari a circa 27.000 mAh, oltre il quale serve un’autorizzazione: i tagli comuni rientrano largamente nella soglia, dato che un 20.000 mAh equivale a circa 74 Wh. Dal 2025, però, diverse compagnie hanno irrigidito le norme: il gruppo Lufthansa, per esempio, da gennaio 2026 vieta di utilizzarli per ricaricare durante il volo, pur consentendone il trasporto, e alcune low cost limitano la capacità a 10.000 mAh. Prima di partire conviene quindi controllare le regole del proprio vettore, perché la scelta del powerbank giusto passa anche da lì.