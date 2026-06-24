Il 48% degli utenti ha ancora un vecchio smartphone: se usato così vale oro e non rischia di esplodere nel cassetto

L’arrivo di un telefono nuovo segue quasi sempre lo stesso copione. Il vecchio modello viene messo da parte, infilato in un cassetto con l’idea di tenerlo come riserva, e lì rimane per anni senza più essere acceso. È un’abitudine talmente diffusa che le ricerche faticano persino a quantificarla con precisione: a seconda dei sondaggi, la quota di chi conserva almeno un dispositivo inutilizzato oscilla intorno alla metà degli utenti, mentre alcune rilevazioni condotte in Italia la spingono fino all’85 per cento.

Tradotto in numeri assoluti, il fenomeno assume proporzioni notevoli. Uno studio del centro di ricerca Fraunhofer Austria, realizzato per conto di una piattaforma di prodotti ricondizionati, stima che soltanto in Italia giacciano inutilizzati quasi 82 milioni di vecchi smartphone, una cifra che colloca il Paese al terzo posto in Europa dietro Germania e Francia. E qui si capisce perché il titolo parli di oggetti che valgono oro: dentro a quei telefoni ci sono materiali preziosi come cobalto, stagno, tungsteno, palladio e, appunto, oro, per un valore complessivo stimato attorno ai 200 milioni di euro in materie prime recuperabili.

Come riutilizzare un vecchio telefono

Prima ancora del riciclo, però, c’è un capitolo di riuso che permette di dare nuova vita all’apparecchio senza separarsene. Un vecchio smartphone, ripulito e riconfigurato, può trasformarsi in una telecamera di sorveglianza domestica grazie alle tante app gratuite che convertono la fotocamera in un occhio connesso. Può diventare un lettore musicale dedicato da tenere in cucina o in palestra, un navigatore fisso da lasciare in auto, una cornice digitale per le foto, una sveglia da comodino o un baby monitor improvvisato. In tutti questi casi continua a svolgere un compito utile, alleggerendo il telefono principale dalle mansioni secondarie.

Il riferimento del titolo al rischio di “esplodere nel cassetto” non è soltanto un’iperbole. Le batterie agli ioni di litio, se lasciate a lungo completamente scariche o conservate in condizioni non ideali, possono deteriorarsi, gonfiarsi e in casi estremi diventare pericolose. Per questo gli esperti consigliano, se proprio si vuole tenere un telefono di scorta, di riporlo con una carica intorno alla metà e di controllarlo ogni tanto, piuttosto che dimenticarlo del tutto a batteria esausta. Rimetterlo in funzione, anche solo per uno degli usi alternativi, è anche il modo migliore per evitare che la sua batteria si degradi nell’inerzia.

Qualunque sia la scelta, resta un nodo da affrontare per primo, ed è anche la ragione principale per cui questi apparecchi restano fermi: i dati. Foto, messaggi e informazioni personali frenano molti dal cedere o riutilizzare il vecchio telefono. La soluzione passa da un backup di ciò che si vuole conservare seguito da un ripristino completo alle impostazioni di fabbrica, l’operazione che libera il dispositivo e, insieme, mette al riparo la propria privacy. Solo dopo questo passaggio quel piccolo tesoro dimenticato torna a essere davvero disponibile, pronto a una seconda vita o alla restituzione del suo carico di materiali.