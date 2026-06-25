Il colore del connettore USB ha un significato nascosto e cambia completamente il suo uso

Chi ha guardato il retro di un computer o il fianco di un portatile avrà notato che non tutte le entrate USB hanno lo stesso colore: alcune restano nere, altre sono blu, altre ancora tendono al rosso o al giallo. Quella linguetta colorata all’interno del connettore di tipo A funziona come un’etichetta visiva, pensata per far capire a colpo d’occhio con quale standard si ha a che fare senza dover leggere le specifiche tecniche.

Il nero identifica nella maggior parte dei casi le porte USB 2.0, lo standard più datato ancora oggi diffusissimo su mouse, tastiere e stampanti, con una velocità di trasferimento che si ferma a 480 Mbps. Il bianco, ormai quasi scomparso, segnalava le vecchie USB 1.x. Con l’arrivo della modalità SuperSpeed la convenzione ha introdotto il blu per le USB 3.0, oggi ribattezzate 3.2 Gen 1, capaci di arrivare fino a 5 Gbps: è il salto che rende sensata la differenza quando si collega un hard disk esterno o si spostano file di grandi dimensioni.

Cavi USB: ogni colore ha un significato

Le tonalità più chiare, dal turchese all’azzurro, vengono spesso usate per le USB 3.1 e 3.2 Gen 2, che raddoppiano la banda fino a 10 Gbps pur restando fisicamente identiche alle precedenti.

Più ambiguo è il rosso, il colore che genera maggiore confusione. A seconda del produttore può indicare porte particolarmente veloci, fino a 20 Gbps su alcune configurazioni, oppure entrate “sempre attive”, quelle che continuano a erogare corrente anche quando il computer è spento o in standby. La stessa logica vale per il giallo e l’arancione, associati di solito alla funzione di ricarica: utile quando si vuole caricare lo smartphone di notte usando il portatile come fosse una power bank, senza accenderlo.

C’è però un dettaglio che conviene tenere a mente, soprattutto in un mercato come quello italiano dove convivono dispositivi di ogni fascia e provenienza. Questo codice cromatico non è uno standard obbligatorio definito dall’USB-IF, l’organismo che governa le specifiche. I produttori sono liberi di discostarsene, e lo fanno: alcuni marchi da gaming colorano tutte le porte di rosso per coerenza estetica, altri usano il verde lime o il viola per riconoscibilità del brand. Capita così di trovare una porta blu che lavora in realtà a velocità 2.0, o viceversa.

A complicare ulteriormente il quadro c’è l’avvento dell’USB-C, il connettore reversibile diventato lo standard su smartphone e laptop recenti. Qui il colore sparisce del tutto: l’interno della porta è identico in ogni caso, e la stessa entrata può gestire trasferimento dati, ricarica rapida o uscita video DisplayPort. Per orientarsi bisogna affidarsi ai simboli stampati accanto alla presa, la sigla SS, il fulmine di Thunderbolt, l’icona della batteria, i numeri che indicano i Gbps. Quando il colore non basta più, è la serigrafia o il manuale del dispositivo a dire davvero cosa può fare ogni porta.