Android 17 regala il super audio wireless: il trucco che quadruplica la qualità dei tuoi auricolari

Il supporto nativo a un codec di nuova generazione capace di migliorare sensibilmente la qualità della trasmissione Bluetooth.

Si tratta di una funzione che non è stata evidenziata nelle note ufficiali, ma che è già presente nella build stabile e attiva su diversi dispositivi compatibili, aprendo la strada a un salto qualitativo significativo per l’ascolto in mobilità.

Un codec audio avanzato integrato nel sistema

Il protagonista di questa evoluzione è un codec ad alta efficienza progettato per ridurre al minimo la perdita di qualità durante la trasmissione senza fili. L’implementazione diretta nel sistema operativo consente agli smartphone compatibili di gestire flussi audio più ricchi rispetto agli standard precedenti.

In condizioni ottimali, il sistema è in grado di supportare frequenze di campionamento fino a 96 kHz via Bluetooth, avvicinandosi a un livello di dettaglio audio fino a poco tempo fa riservato a soluzioni cablate o dispositivi professionali.

Fino alle versioni precedenti del sistema, molti dispositivi Android utilizzavano codec come AAC o SBC per la trasmissione audio wireless, soluzioni affidabili ma limitate in termini di bitrate e profondità sonora.

Il nuovo standard integrato in Android 17 permette invece una compressione meno aggressiva del segnale audio, garantendo una qualità percepita più ricca e dettagliata, soprattutto con auricolari compatibili di nuova generazione.

Il risultato è un’esperienza d’ascolto più vicina alla sorgente originale, soprattutto con contenuti in alta risoluzione.

Compatibilità e attivazione automatica

Una delle caratteristiche più importanti è la gestione automatica del codec. Il sistema riconosce gli auricolari compatibili e attiva il supporto avanzato solo quando necessario, senza richiedere configurazioni complesse da parte dell’utente.

In caso contrario, l’opzione resta visibile nelle impostazioni sviluppatore ma non viene utilizzata, evitando conflitti con dispositivi non compatibili.

Uno degli aspetti più rilevanti è la natura universale dell’implementazione. Il nuovo standard non è limitato a un singolo produttore, ma è pensato per essere disponibile su tutti i principali brand del settore, inclusi Samsung, Xiaomi, Oppo e altri.

Questo significa che l’intero ecosistema Android potrebbe beneficiare di un miglioramento uniforme della qualità audio wireless, senza dipendere da soluzioni proprietarie o personalizzazioni dei singoli produttori.

Per gli utenti finali, il cambiamento si traduce in un ascolto più pulito e definito, soprattutto con file audio di alta qualità e servizi streaming compatibili con formati lossless.

La differenza non è solo tecnica, ma percepibile: voci più nitide, bassi più controllati e una maggiore separazione degli strumenti.

L’integrazione del nuovo codec in Android 17 rappresenta un passo importante verso un audio wireless più evoluto. Non si tratta solo di un aggiornamento tecnico, ma di un cambiamento strutturale che potrebbe ridefinire lo standard qualitativo degli auricolari Bluetooth nei prossimi anni.