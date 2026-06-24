Ho comprato la fotocamera subacquea su Temu: pensavo fosse un giocattolo ma il risultato è stato spettacolare

Quando ho aggiunto al carrello una fotocamera subacquea che costava una frazione dei modelli di marca, ero quasi certa di buttare via qualche euro. L’idea era di avere un oggetto da maltrattare in spiaggia, da affidare ai bambini o da usare per due tuffi senza la paura di rovinare lo smartphone. Insomma, un giocattolo. Quello che non mi aspettavo era di tornare a casa con scatti e video che, almeno in certe condizioni, mi hanno fatto ricredere.

Il dispositivo appartiene a una categoria ben precisa, quella delle action cam economiche con custodia impermeabile, di solito certificate per resistere fino a una trentina di metri di profondità e accompagnate da un piccolo schermo da due pollici, un paio di batterie di riserva e una valanga di accessori per fissarle a caschi, bici o supporti vari. Sulla carta promettono numeri generosi, spesso 4K e decine di megapixel, anche se nella pratica conviene leggere quei dati con un po’ di malizia: in molti casi la risoluzione reale è inferiore a quella dichiarata e viene gonfiata via software. Eppure, ed è qui la sorpresa, in condizioni favorevoli il risultato regge.

La fotocamera subacquea di Temu che mi ha sorpreso

Il segreto, ho capito presto, sta tutto nella luce. L’acqua assorbe rapidamente le frequenze del rosso già nei primi metri, e questo è il motivo per cui le foto subacquee tendono a virare verso un blu spento e innaturale. Restando in acque basse, con il sole alto e il soggetto a pochi metri, la fotocamera cattura colori vividi e dettagli che non mi sarei aspettata da un apparecchio così economico.

Molti di questi modelli integrano una modalità subacquea o una regolazione del bilanciamento del bianco pensata proprio per correggere la dominante bluastra: attivarla cambia completamente la resa. Lo snorkeling sotto costa, i giochi in piscina, i primi tuffi diventano materiale più che dignitoso da condividere.

I limiti, ovviamente, esistono e si fanno sentire quando si esce dalle condizioni ideali. In profondità, dove la luce scarseggia, le immagini diventano rumorose e poco nitide; lo zoom, quasi sempre digitale, degrada la qualità se usato con troppa disinvoltura, ed è meglio avvicinarsi fisicamente al soggetto; la scocca, per quanto resistente, ha quell’aspetto plasticoso che tradisce il prezzo. Sono compromessi prevedibili, che però non cancellano il valore complessivo dell’acquisto.

La domanda vera, allora, è per chi abbia senso un dispositivo del genere. Se l’obiettivo è documentare immersioni serie o praticare sport acquatici a livello avanzato, vale la pena orientarsi su una compatta robusta di marca o su una action cam di fascia alta, che offrono stabilizzazione e tenuta ben diverse. Ma per l’uso a cui pensavo io, cioè una vacanza al mare, qualche bracciata in maschera e la voglia di portare a casa un ricordo colorato senza rischiare il telefono, il piccolo acquisto a basso costo si è rivelato una scelta tutt’altro che sprecata. E mi ha fatto riflettere su quanto, a volte, le aspettative basse siano la condizione migliore per restare piacevolmente sorpresi.