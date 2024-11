Potente aspirapolvere Dyson in PROMO eBay: ANCHE A RATE

Dyson è uno dei brand principe nel campo degli elettrodomestici e delle aspirapolveri e oggi, l’aspirapolvere Dyson Cinetic Big Ball Multifloor viene messo in sconto del 25% su eBay per un costo finale di 299€ (pagabili anche a rate).

L’aspirapolvere Dyson Cinetic Big Ball rappresenta un’innovazione nella pulizia domestica grazie alla scienza Dyson Cinetic. Questo modello utilizza 36 cicloni che accelerano l’aria a oltre 180 km/h, generando forze centrifughe superiori a 100.000 G. Questo processo spinge le particelle microscopiche fuori dal flusso d’aria, garantendo una pulizia profonda e efficace.

Uno dei principali vantaggi di questo aspirapolvere è che non necessita di filtri da lavare o sostituire. I suoi 35 cicloni ultra-efficienti catturano la polvere microscopica senza intasare il dispositivo, assicurando una perdita di aspirazione zero. In caso di ribaltamento, il design innovativo consente al Dyson Cinetic Big Ball di rialzarsi automaticamente, ottimizzando la manovrabilità e la continuità della pulizia.

Il meccanismo di svuotamento igienico del contenitore consente di rimuovere lo sporco senza doverlo toccare, rendendo l’operazione semplice e pulita. Inoltre, la spazzola autoregolante si adatta automaticamente a diverse superfici, garantendo un’aspirazione perfetta e a tenuta stagna.

Nella scatola troverai l’aspiratore Dyson Cinetic Big Ball Multifloor 2, accompagnato da una spazzola pneumatica, una spazzola multifunzione e una spazzola per imbottiti. Con un peso di 8,06 kg e una portata massima di 9,66 m, questo aspirapolvere combina prestazioni elevate e facilità d’uso, rendendolo un’ottima scelta per ogni casa.

