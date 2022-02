WhatsApp per Mac: in arrivo le reazioni ai messaggi

Su WhatsApp per Mac stanno per arrivare le reazioni ai messaggi in stile iMessage. Ecco di cosa si tratta.

Su WhatsApp per Mac sta per arrivare una nuova feature che piacerà agli smessaggiatori compulsivi. Niente sincronizzazione Cloud né un’ app nativa per iPad, per carità, parliamo di roba estremamente futile. Ma tant’è:. Stanno per arrivare le reazioni ai messaggi in stile iMessage. Ecco di cosa si tratta.

Quando qualcuno invia un messaggio su WhatsApp, sarà possibile commentarlo con un emoji a scelta tra 6 opzioni: Pollice in Su, Cuore, Faccina che Ride, Faccina Sorpresa, Faccina con Lacrimuccia e Mani Giunte. Come fa qualunque altra app di messaggistica da secoli, incluso Skype. Per dire.

Lo hanno scoperto i ragazzi di WABetaInfo a cui si deve l’immagine qui di seguito.

Il pulsante delle reazioni non sarà sempre visibile; compare solo quando si porta il cursore in prossimità di uno specifico messaggio. A quel punto, basterà fare clic sul pulsante delle reazioni, e scegliere quella desiderata.

La funzionalità non è ancora disponibile, neppure in Beta, perché verrà rilasciata contemporaneamente per tutti gli utenti non appena sarà pronta. Le tempistiche non sono note, ma pre d capire che non dovrebbe mancare molto.

Infine, basterà cliccare sulle iconcine delle reazioni per visualizzare chi ha reagito e come in una chat di gruppo. Il nostro giudizio? Una feature un po’ datata che compare con qualche anno di ritardo, mentre gli sviluppatori dovrebbero concentrarsi su ben altre feature più sostanziose. Tradotto in soldoni: possono infilare tutte le feature estetiche che vogliono, ma Telegram è e resta una spanna sopra WhatsApp.