WhatsApp continua a migliorarsi: l’ultimo update riguarda le conversazioni effimere.

WhatsApp, e non lo scopriamo di certo oggi, è una piattaforma in costante aggiornamento. I rivali (principalmente Telegram) avanzano, ed è dunque una buona idea restare al passo coi tempi (e con le richieste della community). L’ultima novità riguarda i messaggi effimeri, funzionalità ottimizzata in modo da inibire il salvataggio automatico dei contenuti multimediali.

Tanto su iOS quanto su Android, è disabilitata di default la possibilità di salvare automaticamente nella galleria dello smartphone foto e video allegati ad un messaggio effimero (ovvero destinato a scomparire). Tuttavia, è ancora possibile salvare i contenuti manualmente.

© WABetaInfo

Altro aggiornamento in arrivo riguarda l’effetto sfocatura da applicare alle foto. Nella versione 22.8.0.73 beta di WhatsApp per iOS il pulsante per il tool è stato spostato nell’angolo in basso a destra, in modo da essere più in vista (nella versione stabile della piattaforma di messaggistica bisogna invece passare per l’icona della matita in alto a destra).

© WABetaInfo

Su entrambe le “scoperte” c’è, come al solito, la firma di WABetaInfo, principale fonte sul servizio di chat di Meta.

👉 Sai che ora c’è un modo per portare WhatsApp anche su Apple Watch? Dai un’occhiata a questo articolo per scoprire la novità.