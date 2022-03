Twitter ha aggiornato il suo client rendendolo compatibile solo con iOS 14 e versioni successive: iPhone 6 è fermo a iOS 13.

iPhone 6 è uno dei più gloriosi smartphone dell’azienda di Cupertino, in termini di design una vera e propria rivoluzione rispetto al modello precedente. Nonostante appartenga al passato (è stato presentato a settembre del 2014), molte persone lo utilizzano ancora come dispositivo principale. E con grande soddisfazione, visto che – pur con qualche anno in più sulle spalle – riesce a gestire ancora molto bene alcune attività di base e non. Purtroppo però, c’è una brutta notizia per chi lo utilizzava (anche) per recarsi di tanto in tanto su Twitter.

È disponibile da pochi giorni la versione 9.6 di Twitter per iPhone e iPad. Nessuna nuova feature degna di nota, ma è di particolare interesse il contenuto della sezione “Compatibilità”. Si apprende infatti che il client è da questo momento compatibile con iOS 14 e successivi. Cosa significa questo? Beh, che qualche device “è stato fatto fuori”.

© Twitter / Apple / Melablog

Ebbene sì, l’app di Twitter non può essere più utilizzata su iPhone 6 e iPhone 6 Plus (e modelli precedenti, ovviamente). Termina così il duraturo connubio tra lo smartphone del 2014 e il social network dei cinguettii, delle tendenze e degli hashtag.

Un modo per “sbarcare” su Twitter con iPhone 6 però c’è ancora: basta utilizzare la versione web del social network (via Safari, Chrome e così via).