tvOS e HomePod 15.4, le novità della Beta 4

Apple ha rilasciato le nuove versioni di test del software tvOS e homePOD 15.4. Ecco le novità della Beta 4.

In queste ore, a distanza di circa una settimana dalla precedente, Apple ha reso disponibile per gli sviluppatori la quarta Beta di tvOS e homePOD 15.4. Ecco le novità incluse in queste release.

Il numero di build di tvOS 15.4 ora è 19L5436a; per quanto concerne HomePod, invece, non tutti gli sviluppatori possono accedervi: solo un ristretto numero di collaboratori selezionati da Apple può scaricarla.

Stando alle note di rilascio di Cupertino, tvOS 15.4 e HomePod 15.4 aggiungeranno il supporto alle cosiddette reti WiFi Captive, quelle di aeroporti, bar, hotel e biblioteche che richiedono step addizionali/iscrizioni prima di potersi connettere. Spiega Apple:

Il supporto alle reti Captive Wi-Fi su tvOS ti permette di usare il tuo iPhone o iPad per connettere la tua Apple TV a reti che richiedono step addizionali, come in hotel o dormitori (8351052)

Inoltre, il lettore video di Apple TV ora possiede un pulsante “In Coda” (“Up Next”) accessibile direttamente dalla schermata “In Riproduzione” con cui è possibile aggiungere i contenuti da riprodurre. “Puoi utilizzare ‘In coda’ per visualizzare e modificare i brani da riprodurre in seguito,” spiega Apple. “Ad esempio, se ascolti una playlist, puoi scegliere un album a cui passare una volta terminato il brano attualmente in riproduzione. Al termine dell’album, Apple Music riprende la riproduzione della playlist.”

Inoltre, Apple ripristinerà il vecchio pulsante “Tocca per Navigare” dopo averlo rimosso ad agosto 2021.

Infine, vengono migliorati i controlli relativi a Audio Spaziale in tvOS 15.4. La versione definitiva di questo update verrà rilasciata in primavera, assieme a iOS 15.4, iPadOS 15.4, macOS Monterey 12.3 e watchOS 8.5.