Apple rilascia macOS 12.3 Beta 4: ecco le novità

Si avvicina il momento del rilascio della versione definitiva di macOS 12.3. In queste ore, Apple ha distribuito agli sviluppatori la quarta (e forse ultima) Beta del software che porterà finalmente Controllo Universale su Mac e iPad.

A breve distanza dalla Beta 3 pubblicata solo pochi giorni fa, la nuova release è disponibile sul sito degli sviluppatori Apple, in esclusiva per questi ultimi; è riconoscibile dal numero di build 21E5222a.

In questo update è Controllo Universale è stato ulteriormente raffinato, e ora è ancora più facile accedere a tutte le impostazioni, che troverai nella versione definitiva in Preferenze di Sistema → Schermi.

Il lancio avverrà nelle prossime settimane, in primavera, di pari passo con iPadOS 15.4 che, tra le altre cose, porterà in dote anche:

Tap to Pay: per trasformare iPhone in un POS

per trasformare iPhone in un POS Face ID con mascherina: per sbloccare l’iPhone con il Face ID mentre si indossa una mascherina (potrebbe apparire sul display un avviso che invita l’utente a “guardare giù”, o meglio a puntare lo sguardo sul dispositivo)

per sbloccare l’iPhone con il Face ID mentre si indossa una mascherina (potrebbe apparire sul display un avviso che invita l’utente a “guardare giù”, o meglio a puntare lo sguardo sul dispositivo) Patente in Wallet: “Scopri quando la tua patente di guida o il documento di identità è pronto all’uso e ricevi aggiornamenti importanti sui tuoi ID”

“Scopri quando la tua patente di guida o il documento di identità è pronto all’uso e ricevi aggiornamenti importanti sui tuoi ID” Reti Wi-Fi captive su HomePod: Per accedere rapidamente alle reti “Hotspot Wi-Fi” di bar, aeroporti, internet point e così via.

Per quanto concerne macOS 12.3 Beta 4, invece, le altre novità riguardano il supporto per il controller DualSense della PS5, il framework ScreenCaptureKit per “registrazioni schermo ad alte prestazioni” e la rimozione delle estensioni Kernel utilizzate da Dropbox e Microsoft One Drive.