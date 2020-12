Trasformare la password del WiFi in un codice QR

Giacomo Martiradonna,

Avete presente quando qualcuno vi piomba a casa e vi chiede la password del WiFi, e bisogna cercarla, e iniziare a dettarla, e poi la scrivono male, e si dimenticano la minuscola, e 10 minuti della nostra vita se ne vanno solo per questo? Ecco: potete risolvere definitivamente la questione trasformando qualunque password WiFi in un Codice QR: basterà inquadrarlo con la fotocamera, e chiunque sarà online.

Codici QR

I codici QR -QR Code- sono dei codici a barre bidimensionale e solitamente dotato di forma squadrata (ma non è obbligatorio). Consentono di veicolari in modo rapido un piccolo numero di informazioni come un indirizzo mail, il titolo di un’opera o un sito Web.

Per visualizzare il contenuto di un codice QR su iPhone, è sufficiente aprire l’app Fotocamera e inquadrarlo. Dopodiché comparirà una notifica automatica che invita ad aprire il sito giusto.

Condividere il WiFi con Codice QR

iPhone e iPad possiedono una tecnologia che consente di condividere rapidamente una password WiFi, ma non funziona con Android o i dispositivi troppo datati. Un codice QR invece può essere stampato e appiccicato da qualche parte (sotto al router?) oppure mostrato al volo. E in men che non si dica chiunque sarebbe online in un istante.

Per convertire la password del WiFi di casa in un codice QR fate così:

Aprite il sito QiFi Alla voce SSID immettete il nome della rete WiFi, rispettando spazi, minuscole e miuscole Alla voce Key mettete la password del WiFi Fate clic su Generate

Verrà generato un codice QR che potete salvare, esportare in PNG, stampare o tenere nel Rullino di iPhone, per ogni occasione.

Per condividere la password del WiFi, d’ora in avanti, basta mostrare il QR a qualcuno e lasciare che punti su di esso la fotocamera del proprio smartphone. Sarà immediatamente connesso e online.