Tra le novità di febbraio del catalogo di Apple TV+ c’è Suspicion: sono 8 gli episodi del thriller con Uma Thurman.

Il catalogo di Apple TV+ a febbraio ha accolto (e accoglierà) diversi nuovi contenuti tra film, serie tv e documentari. Nonostante oggi 18 febbraio debutti ufficialmente “Scissione”, a catturare maggiormente l’attenzione è il thriller “Suspicion”. Disponibile dal 4 dello stesso mese, si tratta di una serie composta da 8 episodi e che vanta un cast davvero notevole. Un nome? Uma Thurman.

Dalla sinossi si apprende che la storia gira intorno a quattro britannici accusati del rapimento del figlio di un magnate delle comunicazioni statunitensi. L’FBI e la National Crime Agency del Regno Unito sembrano avere le idee abbastanza chiare su quanto sia accaduto e su chi abbia commesso il crimine, ma i quattro britannici non sono – per ovvi motivi – della stessa opinione. Da qui, una disperata corsa contro il tempo per dimostrare la propria innocenza. Ma in questo gioco del gatto e del topo, chi è che dice la verità?

Basata sulla serie israeliana “False Flag”, Suspicion si articola in 8 episodi (ogni venerdì un nuovo appuntamento). In media, la durata di un episodio è di 45 minuti.

Il cast di Suspicion

Oltre a Uma Thurman, attrice candidata all’Oscar nel 1995 e conosciuta principalmente per il suo ruolo da protagonista nella serie Kill Bill, nel cast del thriller in esclusiva su Apple TV+ spiccano nomi noti del piccolo schermo.

Kunal Nayyar (Raj Koothrappali in The Big Bang Theory)

(Raj Koothrappali in The Big Bang Theory) Noah Emmerich (The Americans)

Georgina Campbell (Black Mirror)

Elizabeth Henstridge (Agents of S.H.I.E.L.D.)

Tom Rhys-Harries (White Lines)

Elyes Gabel (Scorpion)

Angel Coulby (Dancing on the Edge)

La regia di Suspicion è di Chris Long.