Da Suspicion con Uma Thurman al thriller psicologico Scissione, tutte le novità del catalogo di Apple TV+ di febbraio.

Il settore dell’intrattenimento via streaming è ancora dominato dal gigante di nome Netflix, ma la concorrenza si fa sempre più agguerrita. A dare del filo da torcere c’è anche Apple TV+, servizio in abbonamento che punta tutto sulla qualità delle proposte e su un prezzo decisamente più contenuto rispetto ai rivali (4,99 euro).

Il catalogo di Apple TV+ ha diversi show di punta, come Ted Lasso, The Morning Show e Fondazione, e a febbraio darà il benvenuto ad altre produzioni che non faticheranno a conquistare l’attenzione di attuali e nuovi utenti.

Suspicion

Dopo la commedia a tinte gialle di Afterparty (disponibile dal 28 gennaio e terrà compagnia agli abbonati per tutto febbraio) sta per arrivare il momento di un thriller in cui regnano sospetto a diffidenza.

Con Uma Thurman (Kill Bill) e Kunal Nayyar (Raj Koothrappali in The Big Bang Theory), Suspicion debutterà su Apple TV+ il 4 febbraio 2022:

Quattro britannici sono accusati di aver rapito il figlio di una nota magnete delle comunicazioni americana. Si lanciano in una corsa disperata contro il tempo per dimostrare la loro innocenza, ma verranno creduti? E stanno dicendo la verità?

Pretzel and the Puppies

Sulla piattaforma di streaming di Apple c’è spazio anche per contenuti per i più piccoli della famiglia: l’11 febbraio arriva Pretzel and the Puppies, basato su un noto libro per bambini.

Dai creatori di “Curioso come George” e con Mark Duplass, vieni a conoscere Pretzel, il bassotto più lungo del mondo.

Il cielo è ovunque

Il film racconta la storia di Lennie, tra musica, amore, sofferenza, vita reale e… un pizzico di magia. Con Grace Kaufman, Jacques Colimon e Jason Segel (Marshall Eriksen in How I Met Your Mother), Il cielo è ovunque debutterà l’11 febbraio, in tempo per San Valentino.

Nascosta tra le magiche sequoie della California settentrionale e circondata dalle rose di sua nonna, la diciassettenne Lennie Walker, un prodigio della musica, lotta contro un dolore travolgente in seguito all’improvvisa morte della sorella maggiore, Bailey. Lennie si ritrova coinvolta tra un nuovo ragazzo di scuola e il fidanzato devastato della sorella. Attraverso la sua vivida immaginazione e il suo conflitto interiore, Lennie affronta il suo primo amore e la sua prima perdita.

Scissione

Il 18 febbraio toccherà a Scissione, thriller diretto da Ben Stiller e con un cast di assoluto rilievo: Adam Scott, Patricia Arquette, John Turturro e Cristopher Walken.