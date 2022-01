Un’azienda sottopone i suoi dipendenti ad una operazione chirurgica per nascondere i suoi segreti: Severance a febbraio su Apple TV+.

A febbraio il già ricco catalogo di Apple TV+ accoglierà una nuova serie thriller. Nonostante condivida il genere con Truth Be Told o Defending Jacob, Severance si presenta al pubblico come una produzione dalla trama unica che punta (quasi) tutto sul mistero che avvolge una società e i suoi dipendenti.

Il primo trailer dello show composto in totale da nove episodi è stato diffuso in queste ore sui canali social dell’azienda di Cupertino. Oltre a svelare qualche dettaglio sull’intricata storia e i volti dei protagonisti, la clip – nei suoi quasi tre minuti di durata – svela l’informazione (forse) più interessante: la data.

Severance debutterà ufficialmente su Apple TV+ il 18 febbraio, anche in Italia (salvo sorprese). Superati dunque gli ostacoli che la pandemia di COVID-19 – perfettamente rappresentata su schermo in The Morning Show – ha posto dinanzi a Ben Stiller (produttore esecutivo) e il resto del team di produzione.

Severance: trama e cast

Il thriller psicologico segue la vita di Mark Scout – interpretato da Adam Scott -, un impiegato di un’azienda che, per motivi sconosciuti, divide chirurgicamente la memoria dei suoi dipendenti. La vita lavorativa e quella privata sono separate di netto e, a quanto sembra, perfettamente in equilibrio tra loro.

La svolta nella storia c’è quando un collega di Scout visibilmente scosso si accinge a rivelare la verità sull’azienda gestita da Peggy (Patricia Arquette).

Oltre a Scott e Arquette, fanno parte del cast altri due volti noti del grande e piccolo schermo: John Turturro e Christopher Walken.

Severance su Apple TV+

La serie TV firmata da Ben Stiller sbarcherà sul servizio streaming di Apple il 18 febbraio 2022, con i primi due episodi. I restanti sette si aggiungeranno all’elenco dei contenuti disponibili ogni venerdì, uno per volta.

Apple TV+ è un servizio in abbonamento. Il costo mensile è di 4,99 euro, ma per i nuovi utenti è previsto un periodo di prova di sette giorni.