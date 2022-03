Studio Display: +250€ per la nanotexture e +460€ per il sostegno regolabile

Il nuovo Studio Display è molto più che uno schermo, ma costa caro. E con tutti gli extra si arriva a superare i 2.500€

Display Retina 5K da 27″ con 14,7 milioni di pixel e 600 nit di luminosità, True Tone, 1 miliardo di colori e Ampia gamma cromatica P3. Videocamera da 12MP con ultra-grandangolo e Inquadratura automatica. Tre microfoni e sei altoparlanti con audio spaziale. Processore A13 Bionic. Studio Display è molto più che un monitor, ma non è a buon mercato. E se si sceglie tutti i fronzoli, arriva a superare i 2.500€.

NanoTexture

Grazie al al sensore integrato, Studio Display regola automaticamente la temperatura colore in base alla luce ambientale, per una visione più naturale e riposante. Il rivestimento antiriflesso della versione base, invece, riduce al minimo riverberi e bagliori indesiderati. Tuttavia, se lo si desidera, è possibile ordinare la versione con vetro nanotexture che è ideale se devi lavorare in ambienti molto luminosi o in pieno sole: la luce viene dispersa e il riflesso è ulteriormente ridotto anche in condizioni così problematiche.

Questa aggiunta tuttavia costa cara. Per il vetro nanotexture, bisogna aggiungere +250€ al prezzo di 1.799€ dello Studio Display in versione standard.

Sostegno a Inclinazione e Altezza Regolabili

Lo Studio Display include una base da appoggio disponibile in due varianti (Sostegno a inclinazione regolabile o Sostegno a inclinazione e altezza regolabili), o un adattatore VESA per montarlo a parete o su staffe.

Sostegno a inclinazione regolabile e adattatore VESA non cambiano il prezzo del display che resta a 1.799€ per il vetro standard e 2.049€ per il vetro nanotexture; tuttavia, se si opta per il Sostegno a inclinazione e altezza regolabili il costo sale di ben +460€.

Totale: 2.259€ per Vetro standard + Sostegno a inclinazione e altezza regolabili, oppure 2.509€ per la versione più costosa con Vetro nanotexture e Sostegno con altezza regolabile. Se poi si aggiunge anche AppleCare+ per Apple Studio Display, arriviamo a ben 2.648€ totali di spesa.