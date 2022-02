Stabilità Camminata, iPhone ti avvisa se sei a rischio cadute entro 12 mesi

All’interno di iPhone, c’è una feature che permette di monitorare la tua andatura, e stabilire se sei a rischio cadute nei prossimi 12 mesi.

All’interno di app Salute su iPhone, c’è una feature praticamente sconosciuta che permette di monitorare la tua andatura, e stabilire se sei a rischio di cadute nei prossimi 12 mesi. Si chiama Stabilità della Camminata e tutti dovrebbero attivarla: ecco come.

iPhone è sempre con noi, in tasca o in borsa. E integra talmente tanti sensori da essere in grado di misurare la stabilità della camminata, stabilire se corri un elevato rischio di cadute nel prossimo anno, e inviarti una notifica tempestiva quando ciò si verifica.

“Questo valore è una stima della tua stabilità mentre cammini, ” spiega Apple. “iPhone calcola la stabilità della camminata tramite i dati sulla velocità, sulla lunghezza dei passi, sul tempo di doppio appoggio e sull’asimmetria archiviati in Salute. Queste informazioni descrivono il modo in cui cammini. La stabilità è correlata anche al rischio di cadute. Se la stabilità diminuisce, il rischio di cadute aumenta. Non indica la probabilità di una caduta in un determinato momento, ma può offrire una prospettiva sul rischio di cadute nei 12 mesi successivi.”

“iPhone può registrare automaticamente la stabilita della camminata in Salute quando tieni il dispositivo in tasca o vicino alla vita. Puoi anche ricevere una notifica se il valore è basso o molto basso. Puoi gestire le notifiche in ‘Elenco di controllo Salute’.”

Il rischio di caduta viene espresso sotto forma di “stabilità adeguata”, “bassa” o “molto bassa.” Ça va sans dire, iPhone non prevede il futuro, e non può annunciare cadute improvvise: ma di certo può individuare problemi nell’equilibrio e nella deambulazione, asimmetrie nella falcata, velocità insufficiente, lunghezza del passo, velocità di salita e discesa delle scale e molto altro, inclusi pattern di camminata uniforme o irregolare. Il che potrebbe costituire l’occasione per vedere uno specialista.

Perché La Stabilità Diminuisce?

L’età, cattive abitudini, problemi posturali o altre condizioni possono contribuire a creare o aggravare il problema. “Quando la stabilità della camminata diminuisce rapidamente, ” si legge nella documentazione, “in genere c’è un motivo specifico, ad esempio una lesione. Tuttavia, quando si abbassa nell’arco di mesi o anni, possono esistere varie ragioni e potrebbe essere più difficile scoprire la causa esatta.”

“A volte, potrebbe trattarsi semplicemente degli effetti dell’invecchiamento sulla forza e sulla capacità di movimento. L’avanzare dell’età può inoltre influire sul sistema all’interno delle orecchie che controlla l’equilibrio. La diminuzione potrebbe anche essere dovuta a una patologia di fondo, a un farmaco, alla perdita della vista o ad altri fattori. Se non riesci a identificare una causa ovvia, un medico potrebbe aiutarti.”

E per dare una mano concreta, iPhone propone persino degli esercizi di compensazione e irrobustimento, con tanto di video tutorial.

Attivare Stabilità Camminata

Per attivare Stabilità della Camminata, è sufficiente fare così: