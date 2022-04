Beats Studio Buds arrivano 3 nuovi colori: Blu, Rosa e Grigio

Apple ha introdotto tre nuove colorazioni per le sue Beats Studio Buds; ora sono disponibili anche in Blu Oceano, Rosa Tramonto e Grigio Lunare che si aggiungono ai precedenti Bianco, Rosso e Nero, allo stesso prezzo di prima.Negli USA, le Beats Studio Buds grigie saranno un’esclusiva di Amazon, quelle blu di Best Buy, e quelle