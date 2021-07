Scaricare OS X Lion e Mountain Lion, gratis da App Store

OS X Lion e Mountain Lion ora sono gratuitamente disponibili su App Store. Ecco come scaricarli direttamente da Apple.

La stragrande maggioranza degli utenti Apple oramai è già passata da tempo a macOS Big Sur, e molti attendono con trepidazione l’arrivo di macOS Monterey. Ma alcuni sono fermi -per volontà o necessità- a vecchie versioni del sistema operativo che tuttavia non erano gratuite: fino ad oggi, infatti, occorreva mettere mano al portafoglio per poterne ottenere una copia (OS X è diventato gratuito dopo Mac OS X 10.9 Mavericks). Ma ecco la buona novella: a partire da oggi, Apple rende gratuitamente disponibili sia OS X Lion che Mountain Lion.

Scaricare OS X Gratis

Qui di seguito, trovate i link per scaricare gratis gli installer di Mac OS X Lion e Mac OS X Mountain Lion.:

Requisiti Minimi & Compatibilità

Per poter scaricare Lion, avrete bisogno di un Mac con processore Intel Core 2 Duo, Core i3, Core i5, Core i7, Xeon, aggiornato a OS X Snow Leopard 10.6.6 or versioni successive, oppure OS X Lion 10.7. Qualunque Mac venduto all’origine con Mac OS X Mountain Lion o versioni successive non è compatibile con questa versione.

Per scaricare OS X Mountain Lion, avrete bisogno di un Mac compatibile aggiornato a OS X Snow Leopard 10.6.8, Lion 10.7, oppure Mountain Lion 10.8. Qui di seguito i modelli compatibili:

iMac (Metà 2007-2020)

MacBook (Fine 2008 Alluminio, o Inizio 2009 o più recenti)

MacBook Pro (Metà/Fine 2007 o più recenti)

MacBook Air (Fine 2008 o più recenti)

Mac mini (Inizio 2009 o più recenti)

Mac Pro (Inizio 2008 o più recenti)

Xserve (Inizio 2009)

Posso scaricare OS X Snow Leopard?

Mac OS X 10. 6 Snow Leopard è stato rilasciato nel 2009, al prezzo di circa 20€, ma sfortunatamente non è più disponibile. Per quello, in altre parole, dovrete reperire un vecchio DVD di installazione da qualche parte. In alternativa, su Amazon sono disponibili chiavette USB di installazione.