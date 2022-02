In streaming, gratis: il festival di Sanremo 2022 si guarda anche su iPhone, iPad e Mac.

Stasera prenderà il via la 72esima edizione del festival di Sanremo. La kermesse dedicata alla canzone italiana per cinque sere regalerà al pubblico in sala e a casa brani inediti (ma ci saranno anche ospiti, musicali e non) e solo sabato 5 febbraio si saprà il nome dell’artista giunto primo in classifica.

Conduce Amadeus, che anche quest’anno avrà come spalla Fiorello. Sul palco del teatro Ariston ci saranno Ornella Muti, i Maneskin (gruppo rock vincitore dell’edizione del 2021 del festival), il tennista Matteo Berrettini, e gli attori Raoul Bova, Nino Frassica e Claudio Gioè.

Sanremo 2022: come vederlo su iPhone, iPad e Mac

C’è grande attesa per Sanremo 2022, tramesso in chiaro e in diretta su Rai 1 a partire dalle 20:40.

I modi per seguire il festival della canzone italiana sono diversi, tra cui lo streaming. Grazie all’applicazione RaiPlay è possibile guardare lo show condotto da Amadeus anche su iPhone e iPad. Il banner è già in primo piano nella Home del servizio e basterà dunque un semplice tap per “entrare” all’Ariston. La piattaforma di streaming è accessibile anche da Mac, tramite la versione web della piattaforma di streaming.

RaiPlay è un servizio completamente gratuito, ma per guardare la diretta di Sanremo 2022 (e tutto ciò che il catalogo ha da offrire) è necessario creare un account.

Le opzioni disponibili sono con il tradizionale “email + password”, oppure utilizzando i profili Facebook, Twitter, Google, Huawei e Apple.

Il programma della prima serata

Il primo appuntamento con il 72° festival di Sanremo prevede l’esibizione di 12 cantanti in gara (gli altri 13 si esibiranno il 2 febbraio). La lista dei cantanti in ordine d’uscita è la seguente:

Achille Lauro – Domenica

Yuman – Ora e qui

Noemi – Ti amo e non lo so dire

Gianni Morandi – Apri tutte le porte

La Rappresentante di Lista – Ciao ciao

Michele Bravi – Inverno dei fiori

Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare

Mahmood e Blanco – Brividi

Ana Mena – Duecentomila ore

Rkomi – Insuperabile

Dargen D’Amico – Dove si balla

Giusy Ferreri – Miele