Samsung iTest, prova Android sul tuo iPhone adesso

Giacomo Martiradonna,

Samsung ha lanciato “iTest”, un’esperienza virtuale che consente di provare l’ebbrezza di un vero Galaxy sul vostro iPhone. E vedere Android al posto di iOS è una cosa scioccante, vi avvisiamo.

Questa è solo l’ultima -e forse la più simpatica- trovata del team marketing di Samsung; in teoria si rivolge agli utenti in Nuova Zelanda (tant’è che è l’interfaccia è tutta in inglese), ma funziona perfettamente anche da noi. Grazie ad iTest, potrete aprire le app e il Galaxy Store, scorrere la libreria foto, applicare temi e perfino gestire le impostazioni del telefono virtuale o gestire i dispositivi indossabili Galaxy Wearable.

Di tanto in tanto riceverete messaggi e chiamate virtuali, e c’è perfino un tutorial sull’uso della fotocamera da parte di un tale Logan Dodds, un piacione neozelandese “idraulico e fotografo” che vi illustrerà le principali funzionalità fotografiche di un Samsung Galaxy.

Di per sé si tratta di una trovata particolare e piacevole, infarcita di battute e cosette divertente (tipo: quando si tenta di aprire alcune impostazioni di sistema, un messaggio recita “abbiamo semplificato l’esperienza del menu Impostazioni così il nostro sviluppatore può andare a pranzo”); sicuramente più efficace a livello di immagine della metafore delle iPecore di qualche anno fa. Per provare l’ebbrezza di Android sul vostro iPhone, è sufficiente aprire un codice QR e infine installare la scorciatoia in Home, come spieghiamo qui di seguito.

Provare iTest su iPhone

iTest non è una vera e propria applicazione su App Store (dubitiamo che Apple l’avrebbe approvata, tra l’altro); si tratta di una Web App che va installata a mano con questa semplice procedura:

Su iPhone, aprite il sito ufficiale iTest. In alternativa, puntate la fotocamera sul codice QR che vedete qui in alto. Toccate il pulsante di Condivisione e selezionate Aggiungi alla schermata Home. Toccate l’icona Samsung iTest che compare nella Home, assieme alle altre app.

E buon divertimento. Poi raccontateci le vostre impressioni nei commenti, su Twitter o sulla nostra pagina Facebook.