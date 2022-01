Nuovo update per Safari Technology Preview, il browser dell’azienda di Cupertino per provare le ultime novità prima del rilascio.

Dopo le ultime Release Candidate di macOS Monterey, iOS e watchOS è tempo di un altro aggiornamento in casa Apple. La piattaforma coinvolta in questo caso è Safari Technology Preview, un browser sperimentale che l’azienda di Cupertino ha lanciato nel 2016.

Lo scopo della versione in viola di Safari, nota principalmente tra i developer, è quello di testare funzionalità che potrebbero essere implementate poi in un futuro aggiornamento della release stabile del browser. Per essere approvate, le modifiche devono ovviamente rivelarsi particolarmente utili e non devono compromettere l’esperienza utente.

Dai uno sguardo alle prossime tecnologie web di macOS e iOS con Safari Technology Preview e mettile alla prova con i tuoi siti e le tue estensioni.

L’ultima versione di Safari Technology Preview è la 138 e porta con sé i soliti fix dei bug e miglioramenti delle prestazioni in più ambiti: Web Inspector, CSS, Experimental Model Element, Media, Web Animation, WebAtuhn, SVG, Wb API, Service Workers, WebRTC, WebAssembly e Web Extensions. A questo indirizzo le note di rilascio complete.

Attraverso il sito Apple è possibile scaricare l’ultima versione di Safari Technology Preview sia per macOS Monterey che per Big Sur. Ora la palla passa agli sviluppatori, che dopo aver provato le modifiche più recenti dovranno inviare feedback all’azienda di Cupertino.